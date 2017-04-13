Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid’e 2-1 kaybederek yara aldı. Cristiano Ronaldo, attığı iki golle hem rekor kırdı hem de takımını galibiyete taşıdı

Allianz Arena’da oynanan karşılaşmada maça hızlı başlayan taraf Bayern Münih’ti. Thiago’nun kullandığı köşe vuruşunda Arturo Vidal, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra ataklarını sürdüren Bavyera temsilcisi, bir penaltı kazandı ancak Şilili futbolcu, penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0 bitti.

İkinci yarıya, ilk yarının aksine hızlı başlayan taraf Zinedine Zidane’ın öğrencileriydi. Sağ kanattan Dani Carvajal’in ortaladığı topa vuran Cristiano Ronaldo skoru 1-1’e getirdi. Portekizli yıldız, bu golle aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’ndeki 659 dakikalık gol orucunu da sonlandırdı.

Javi Martinez, maçın 61’inci dakikasında Ronaldo’ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 77’nci dakikada yine Ronaldo’dan gelen golle maçı 2-1 önde tamamladı.

“REKORU BAYERN GİBİ TAKIMA KARŞI KIRMAK DAHA GÜZEL OLDU!”

Portekizli yıldız, attığı ikinci golle, UEFA organizasyonlarında 100 gole ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. “Bu rekoru kırmayı çok istiyordum” diyordu Ronaldo maç sonu açıklamasında. “Böyle bir rekoru Bayern Münih gibi bir takıma karşı kırdığınızda daha da anlamlı oluyor.”

Ronaldo, 143 karşılaşmada 100 gole ulaşarak sürekli anıldığı Lionel Messi’yi geride bıraktı ve 100’ler kulübüne giren ilk futbolcu oldu. Aktif futbol hayatını devam ettiren oyuncular arasında 100 gole yaklaşan diğer isimlerse şöyle:

97 – Lionel Messi (118)

56 – Zlatan Ibrahimovic (136)

51 – Karim Benzema (93)

50 – Klass-Jan Huntelaar (82)