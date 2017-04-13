Didier Drogba, Phoenix Rising’e hem ortak hem transfer oldu!

Son olarak Montreal Impact’te forma giyen Didier Drogba’nın yeni takımı belli oldu. Fildişi Sahilli yıldız ABD 3. Lig ekiplerinden Phoenix Rising’e transfer oldu

Montreal Impact’te kasım ayından bu yana forma giymeyen Drogba, futbolcu olarak transfer olduğu Phoenix Rising’e aynı zamanda ortak oldu. “Kendi takımında futbolcu olarak oynamak ilginç bir deneyim olacak” diyordu Fildişi Sahilli. “Bu, futbolu bıraktıktan sonraki yaşamım için güzel bir geçiş olacak. Evet, hâlâ oynuyorum ama neredeyse 40 yaşındayım ve bundan sonraki hayatım için hazırlanmam gerekiyor”

Happy to announce I have signed with @PHXRIsingFC and will be part of the ownership group hoping to take Phoenix to the MLS #Drogba2PHX pic.twitter.com/h1eefmqgJL — Didier Drogba (@didierdrogba) April 12, 2017

“BAŞKA ÜLKELERDEN DE TEKLİFLER ALDIM”

Drogba, kendisiyle ilgilenen tek takımın Phoenix Rising olmadığını, birçok ülkeden teklif aldığını da duyuruyordu The Premier League Show’a. “Çin’den, İngiltere Championship’ten hatta Premier Lig’den de teklifler aldım” diyordu 39 yaşındaki golcü. “Ancak bu teklifler sadece oyuncu olmamı kapsıyordu. Doğru yerin Phoenix olduğunu düşündüğüm için burayı kabul ettim.”

Drogba, 2004-2012 yılları arasında forma giydiği Chelsea’de 341 maçta 157 gol atmıştı. Bu sürede üç Premier Lig şampiyonluğu yaşarken Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldırmıştı. Chelsea’den sonra Shanghai Shenhua’da ve Galatasaray’da da top koşturan Fildişi Sahilli, 2014-15 sezonunda Chelsea’ye geri dönmüş ve 40 maçta 7 gol atmıştı. Chelsea’deki eski takım arkadaşı Shaun Wright-Phillips ile tekrar beraber oynayacak futbolcu, oynayıp oynamaması konusunda mütevazı davranıyordu. “Hala oyuncuyum ve teknik direktörün kararlarına saygı duymam gerekiyor” diyordu Drogba. “Sahadayken kararları veren odur ancak yönetim kurulunda işler farklılaşır”