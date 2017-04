Didier Drogba, Phoenix Rising’e hem ortak hem transfer oldu!

Son olarak Montreal Impact’te forma giyen Didier Drogba’nın yeni takımı belli oldu. Fildişi Sahilli yıldız ABD 3. Lig ekiplerinden Phoenix Rising’e transfer oldu

Montreal Impact’te kasım ayından bu yana forma giymeyen Drogba, futbolcu olarak transfer olduğu Phoenix Rising’e aynı zamanda ortak oldu. “Kendi takımında futbolcu olarak oynamak ilginç bir deneyim olacak” diyordu Fildişi Sahilli. “Bu, futbolu bıraktıktan sonraki yaşamım için güzel bir geçiş olacak. Evet, hâlâ oynuyorum ama neredeyse 40 yaşındayım ve bundan sonraki hayatım için hazırlanmam gerekiyor”

Happy to announce I have signed with @PHXRIsingFC and will be part of the ownership group hoping to take Phoenix to the MLS #Drogba2PHX pic.twitter.com/h1eefmqgJL

— Didier Drogba (@didierdrogba) April 12, 2017