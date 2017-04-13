Dortmund cephesi maçın oynatılmasına kızdı, UEFA karşı çıktı

Borussia Dortmund camiası, 3-2 yenildikleri Monaco maçının patlamalardan 24 saatten az süre sonra oynatılmasına tepki gösterdi!

Borussia Dortmund, Monaco’yu ağırlayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için stada hareket edecekken bombalı saldırıya uğramıştı. Sarı-siyahlıların oyuncusu Marc Bartra, takım otobüsünün yanında gerçekleşen patlamalar sonrasında kolundan yaralanmıştı. UEFA ve iki kulüp yetkilileri, maçın ertelenmesi için görüşmüş ve karşılaşma bir gün sonrasına yani düne ertelenmişti. Dünkü karşılaşmada Monaco, deplasmanda 3-2’lik galibiyete uzanırken Borussia Dortmund cephesi, maçın oynatılmasına tepkiliydi.

“Olaydan sonra konuşulan tek şey maçın oynanıp oynanmayacağıydı” diyordu Thomas Tuchel. “Takım otobüsüne şişe atılmış muamelesi gördük. Olayın etkisini atlatmak için daha fazla zaman istedik. Bu akşam oynamak zorunda bırakıldığımız için yok sayılmış hissediyoruz. Gerçekten berbat hissediyorum”

Tuchel, böyle bir olayın ardından maç yapmanın zor bir durum olduğunun farkındaydı. Oyuncularını sahaya sürmek yerine oynamak istemeyenlere forma vermeyeceğini söylüyordu. “Her oyuncuya oynamak istemeyenlerin sahaya çıkmayacağını belirttik” diyordu Alman teknik direktör. “Tüm oyuncular, olaylardan korkuyordu belki ama hepsi oynamak istedi. Ancak olayların sindirilebildiğini düşünmüyorum, bu zaman olacaktır. Dönüşümüz zor olacaktır ancak bugün sahada herkes elinden geleni yaptı”

“BİZLER HAYVAN DEĞİL, AİLELERİ OLAN İNSANLARIZ”

Oyunculardan Sokratis ise teknik direktöründen biraz daha kızgındı ve sert bir dil tercih etmişti. “Öncelikle hâlâ hayatta olduğum için şanslıyım” diyordu Sokratis ESPN’e. “Hayatımdaki en zor gündü. Kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem. Salı gününden sonra maçı düşünecek bir saniyem bile yoktu. UEFA, bizim hayvan olmadığımızı anlamalı. Bizler, aileleri olan insanlarız, evlerimizde çocuklarımız var. Biz hayvan değiliz. Tüm oyuncular ve çalışanlar hayatta olduğu için mutluyum”

Böyle bir olaydan sonra 24 saatten kısa sürede sahaya çıkan futbolcuların, maça dair bir şeyler konuşması zordur. Sokratis de aynı fikirde. “Maçı düşünmek bile yeterince zorken oynamak zorunda kaldık” diyordu Yunan oyuncu. “Salı gününden sonra çalışmak herkes için çok zordu. Başkanımız ve teknik direktörümüzle konuştuk ancak herhangi bir çözümümüz yoktu. Daha öncesinden söylediğim gibi tekrarlıyorum, insandan çok hayvan gibi hissettik. Bunu yaşamayan nasıl bir durumda olduğumuzu anlayamaz. Yaşadıklarımızın kimsenin başına gelmemesini ümit ediyorum. Umarım bu son olur.”

UEFA’nın bu tepkilere yanıtıysa gecikmedi: “Borussia Dortmund-Monaco maçının bir gün sonra oynanması kararı, kulüplerle uzlaşı sonrasında alınmış bir karardı”