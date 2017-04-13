Borussia Dortmund eski teknik direktörü Jürgen Klopp, UEFA’nın maçı 24 saatten daha kısa bir sürede yeniden oynatmakta ısrar etmesine tepki gösterdi

“Bazı şeyler bu kadar hafife alınmamalı. Dortmund’un maçı oynamakta gerçekten zorlandığına eminim” diyen Jürgen Klopp, çok üzgün ve 3-2’lik mağlubiyetin de takdir edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Yedi yıl boyunca sarı-siyahlıların başında bulunan Klopp, saldırı haberini aldığında arkadaşları ve eski futbolcuları için çok korktuğunu söyledi.

“Eminim ki bu olay yaşanmasa Dortmund’un göstereceği performans çok farklı olacaktı. Yaşanmış bir şeyi geri almamız mümkün değil ama olayı yaşayanları anlamaya çalışmamız için bir engelimiz yok. Bu futbolculara birkaç gün zaman verilmeliydi. Ben bile henüz olayın şokunu atlatabilmiş değilim. Eski futbolcularımı aptalca sorularımla rahatsız etmek istemediğim için içim bir türlü rahat etmedi. Herkesin iyi olduğunu öğrenene kadar sıkıntıdan öldüm. Düşündüğüm en son şey maçın ne olacağıydı.”

“Dün maçı izlerken gerçekten duygulandım. Yaşadıklarına rağmen ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Ancak oyun sonrasında yüzlerindeki ifade beni çok üzdü. Dostlarımla birlikte dünyada ne çok insanın benzer acıları yaşadığını düşündüm. Müdahil olmadığımız sürece mutluyuz. Çok yazık…”