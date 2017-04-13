31 yıldır Silvio Berlusconi yönetiminde bulunan Milan’ın, bir süredir Çinli yatırım şirketi Sino-Europe Sports’a satışı tamamlandı

İtalyan gazeteci Alessandro Alciato’nun ve Sky Sports’un iddiasına göre Milan’ın Çinli yatırım şirketine devri tamamlandı. Gianluca di Marzio’nun haberine göre, Milan’ın devri 740 milyon avroya gerçekleşti. Bugün erken saatlerde Adriano Galliani ve kulüp avukatları, bürokratik işlemleri tamamlandı ve Berlusconi’nin 31 yıllık Milan macerası sona erdi.

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İtalya’nın eski başbakanlarından Berlusconi, 50 yaşındayken satın almıştı kulübü. Giuseppe Farina yönetiminde iflasın eşiğine gelen Milan’ın borçları, 1982-1986 yılları arasında üç katına çıkmış, hatta polis takibine takılmıştı. Berlusconi, 10 Şubat 1986’da görkemli bir törenle Milan’ın 20’nci başkanı oldu. Hedefi, Milan’ı Avrupa’nın zirvesine çıkarmaktı. Bunun için farklı yollar seçmişti. Bir aile tarafından yönetilen geleneksel Juventus’un aksine Milan, bir proje takımı olarak görülüyordu. Transfer piyasasının altını üstüne getiren Rossoneri’nin oyuncularından Franco Baresi, o günleri “Berlusconi kulübü satın aldığında hedefi sadece İtalya’da değil, Avrupa’da başarıydı.” diyordu. “Hepimiz bunu hissedebiliyorduk ve bu bizi daha fazla motive etti”

Berlusconi’nin Milan’da çizdiği profil, İtalya için oldukça yenilikçiydi. Sahiplerinin medya gücünü de arkasına alan kulüp, İtalya futboluna birçok yenilik kazandırmıştı. Ancak medyada yapılan tüm güzellemelere rağmen işler her zaman toz pembe değildi, bazılarının kafasında soru işaretleri vardı. Sözleşme imzalamak üzere Milano’ya inen Ruud Gullit’e imza töreninde, kulübün Avrupa kupalarına katılamama ihtimali sorulduğunda şu cevabı vermişti: “Avrupa kupalarına katılamazsak ne mi olur? Çok saçma bir soru. O olmazsa, bu olmazsa… Halamın sakalı olsa amcam olurdu!”

FUTBOLUN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Berlusconi, Milan’ı satın aldığından bu yana tam 19 farklı teknik direktörle çalıştı. Ünlü yatırımcıya en fazla dayanabilen kişi olan Carlo Ancelotti bile onun basın önünde verdiği demeçlerden bunalıp Chelsea’nin yolunu tutmuştu. 80 yaşındaki efsane, Parma’ya ülkede büyük yankı uyandıran bir futbol oynatan Arrigo Sacchi’yi, görkemli bir geçmişi olmamasına rağmen Milan’ın başına getirmişti. Son 20 yılda sadece bir kez Serie A şampiyonu olabilmiş Milan, onunla birlikte 10 yıl içinde Avrupa’nın zirvesine çıkacaktı. O döneme kadar İtalya’da tüm teknik direktörler Helenio Herrera’nın peşinden giderken, Sacchi sonrası işler değişti. Çizme’de adam adama savunma oynayan bile kalmamıştı! Milan, Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Steaua Bükreş’i yenerek kupaya uzandıktan sonra L’Equipe’in manşeti hazırdı: “Futbol, artık eskisi gibi olmayacak!”

Milan, bugünlerde manşetleri farklı şekillerde süslüyor. İster gazete okuyun, ister internete bakın, kulüple ilgili L’Equipe’in o dönem attığı türden bir başlık görmeniz mümkün değil. Milan artık haberlerde maç öncesi futbolcularının yaptığı Haka dansıyla ya da kulüp otobüsünün satılmasıyla yer bulabiliyor. Pardon, haksızlık yapmayalım; Giacomo Bonaventura’nın Pescara’ya attığı golün şehirde ufak çaplı bir depreme neden olması da gündem olmuştu! Bir de 15 Nisan’da oynanacak Milano derbisinin saatinin Çin yerel saatine göre düzenlenmesi de haber olmuştu! Mücadelede Peki saatiyle 19:30, İtalya saatiyle 12:30’da başlayacak. İtalya için biraz erken olsa da maçın sadece Çin’de 330 milyondan fazla izleyiciyi çekmesi bekleniyor. Money t… Boşlukları siz doldurun!