Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kulübüyle olan sözleşmesini 30 Haziran 2022’ye kadar uzattı

Paulo Dybala şu sıralarda oldukça güzel günler geçiriyor. Arjantinli, Juventus’la Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona’yı 3-0 yendikleri maçta attığı golle takımını galibiyete taşımıştı. Başta İtalya olmak üzere birçok ülkede manşetleri süsleyen yıldız, Lionel Messi’yle kıyaslanmak istemediğini açıkladıktan sonra açıklamaya gönderme yapılarak Messi’nin fotoğrafıyla birlikte “Yeni Dybala” haberlerine konu olmuştu. Juventus, 23 yaşındaki yıldızıyla sözleşme uzattığını resmen duyurdu.

“2015 yılında başlayan Juventus macerasının 30 Haziran 2022’ye kadar süreceğini duyururuz” ifadeleriyle verilen açıklamada Dybala’ya önümüzdeki dört yıl boyunca başarılı günler dilendi.

Dybala, Torino ekibine Palermo’dan 40 milyon avro karşılığında transfer olmuştu. Arjantinli oyuncu, bu sezon Juventus’un içerde oynadığı lig maçlarında 7; Şampiyonlar Ligi’ndeyse 3 gol atmayı başarmıştı.

SERIE A’NIN EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ FUTBOLCUSU

23 yaşındaki oyuncunun yıllık 7 milyon avro kazanacağı iddia ediliyor. Bu iddialar doğruysa Dybala, yılda 7.5 milyon avro kazanan takım arkadaşı Gonzalo Higuain’den sonra Serie A’nın en çok kazanan ikinci oyuncusu olacak.

Eski kulübü Palermo’nun eski başkanı Maurizio Zamparini, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Dybala’nın değerinin en kötü ihtimalle 150 milyon avro olduğunu söylüyor ve Juventus’a tavsiyede bulunuyordu: “Marotta benmi arkadaşım. Dybala’nın Juventus’ta kalmasını isterim. Dünya çapındaki oyuncular, herkes tarafından arzulanır. Dybala’nın en kötü ihtimalle 150 milyon avro edeceğini ilk gördüğümden beri düşünüyorum”