Florentino Perez, David Alaba’dan vazgeçmiş değil. Başkan Zidane’ın da fikrini aldıktan sonra Bayern’in kapısını çalmak için hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Bu yaz atılmasını istediği imza için, futbolcuyu ikna etme görevi de Zidane’a verildi. Chelsea’nin de Conte’yi devreye soktuğu transferde Perez’i en çok heyecanlandıran konu futbolcunun çok yönlülüğü.

Bayern Münih, geçtiğimiz yıl, mart ayında futbolcunun 2018’de bitecek olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. Alaba imzadan sonra kendisini büyüten kulüpte daha uzun süre oynayacağı için gururlu olduğunu söylemişti. Sözleşme yenilemenin en önemli sebebi olarak Manchester City’le anlaşan Guardiola’nın futbolcusunu da beraberinde götüreceği iddialarına son vermekti. Ancak Bayern Münih’in attığı ikinci imza da transfer söylentilerinin önüne geçemedi. Real Madrid’in futbolcuya 65 milyon euro’luk bütçe ayırdığı iddiası bugün de geçerliliğini koruyor.