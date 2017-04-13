Everton teknik direktörü Ronald Koeman, Sky Sports’a verdiği röportajda futbolcusunun kendisiyle transferi hakkında konuştuğunu söyledi

Hollandalı teknik adam, “Bana yeni bir sözleşme imzalamayacağını söyledi. Bizimle olmak istemediğini biliyorum ama nereye gideceği hakkında bir fikrim yok. Bu konuda konuşmadık” dedi. Futbolcusuyla konuşmasa da Koeman’ın konuyla ilgili bir fikri var: “Kendisine eski takımı Chelsea’ye dönmesini tavsiye eden Drogba’nın sözünü dinleyebilir!”

23 yaşındaki Belçikalı futbolcu Premier Lig attığı 23 golle, gol krallığında zirvede bulunuyor. 2011 sezonunun başında transfer olduğu Chelsea’den 2014 yılında ayrılan Lukaku’nun Belçika’da gol krallığı ve 2009’da UEFA Avrupa Ligi’nde gol atan en genç futbolcu unvanlarını kazanmıştı.