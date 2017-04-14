Premier Lig’in lideri Chelsea, önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Londra ekibi, Torino’nun golcüsü Andrea Belotti için Torino’ya 55 milyon pound teklif etti.

Torino’nun yıldızı birkaç aydır dünya futbolunun gündeminde. İtalya’nın yetiştirdiği son önemli santrfor olan 23 yaşındaki yıldızın ismi birçok kulüple anılıyor. O, bir süre önce Torino’yla olan sözleşmesini yenilemiş ve serbest kalma bedelini 85 milyon pound’a yükselten anlaşmaya imza atmıştı. Ancak bu, Avrupa’nın devleri için pek caydırıcı gibi durmuyor!

Antonio Conte, Arsenal’in Şilili forveti Alexis Sanchez, Everton’ın yıldızı Romelu Lukaku ve Belotti’den birinin kadroya katılmasını istedi. Diego Costa’nın yazın Çin Süper Lig’ine transfer olma ihtimali de bu transferin olasılığını artırıyor.

İtalyan santrfor, bu sezon Serie A’da 35 maçta forma giydi ve rakip ağları 29 kez havalandırmayı başardı. Sportsmail, Chelsea’nin Torino’ya 55 milyon pound teklif ettiğini ancak İtalyan ekibinin bu teklifi reddettiğini iddia etti. Torino, Belotti için 85 milyon pound talep ediyor.

“ONU İSTEYEN KAPIMA 100 MİLYON AVROYLA GELSİN”

23 yaşındaki oyuncunun transfer ihtimali sorulduğunda Torino Başkanı Urbano Cairo, “Onu burada tutmak için her şeyi yapacağım ancak onu almak isteyenler kapımıza 100 milyon avroyla gelirse düşünebilirim” demişti.

Belotti’yle ilgilenen sadece kulüpler değil. Dünyanın en büyük menajerlerinden biri olan Jorge Mendes, İtalyan santrforun temsilciliğini alabilmek için harekete geçmişti. Torino’nun sadece 7,5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı İtalyan santrfor, Torino’nun 2000’den bu yana gördüğü en hızlı hat-trick’i (7 dakika 15 saniye) yapan kişi olarak tarihe geçmişti. İlk A milli maçında rakip fileleri havalandırdı ve Fabio Capello’dan “Batistuta’dan bile iyi tekniği var” övgüsünü almayı başarmıştı.