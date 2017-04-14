Fernando Torres: “Onunla oynamak için para bile veririm!”

Fernando Torres, verdiği bir röportajda eski takım arkadaşı Steven Gerrad’dan bu sözlerle bahsetti

Liverpool efsanesiyle kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Torres, daha iyi bir futbolcu görmediği konusunda kararlı. Liverpool’da birlikte geçirdikleri 2007 ve 2011 yılları arasında mükemmel bir uyum içinde olduklarını hatırlatan futbolcu, birlikte oynamaya başlamadan önce de onun büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

“Onunla oynadığımda beklentilerimin ne kadar düşük olduğunu fark ettim. O, bir takım arkadaşından çok daha fazlasıydı. Sadece saha içindeki başarıma değil, dostluğuyla hayatımın iyileşmesine katkıda bulundu. Bir takımdan bekleyeceğiniz her şeyi tek başına sağlayacak yetkinliğe sahipti. Yanımda olduğunda kendimi çok güçlü hissediyordum.”