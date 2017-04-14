Sadettin Saran: “Premier Lig, 730 milyon hanede izleniyor!”

Premier Lig maçlarının yayıncısının bir türlü belirlenemediği, futbolseverlerin nereye ödeme yapacağını bilemediği karanlık dönemin ürünü olan S Sport’u, kurucusu Sadettin Saran’dan dinledik

Neredeyse tüm şirketlerin yatırımlarını durdurduğu veya daralttığı bir dönemde S Sport’a yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırım yapmaya nasıl cesaret ettiniz?

Bu 20 senelik bir hayaldi. Sene başında bana “Bu sene olur mu?” diye sorsaydınız “Pek gerçekçi değil” cevabını verirdim. Şartlar bizi buna itti ve yaklaşık 5 aylık bir sürede yayına hazır hale geldik. Spor içeriği pazarı son birkaç yılda çok hızlı değişti. Ülkenin şartları ve dünya spor endüstrisindeki ekonomik daralma İngiltere Premier Lig’i için de rakamları değiştirdi. Hatırlarsanız bir süre Premier Lig’i Türkiye’de kimse izleyemedi. Türkiye’deki malum olaylar reklam pastasını düşürdü ve rakamlar yüksek kaldı.

Kanalı kurarken elinizde Premier Lig haricinde hangi içerikler vardı?

Formula 1, NBA, dövüş sporları gibi çok çeşitli dallarda içeriğe sahiptik. 60 milyon dolarlık bir malzememiz varken ve bu malzemenin birçok talibi bulunuyorken 15 Temmuz’dan sonra satamayacak duruma geldik. Biz de üzerine yaklaşık 30 milyon dolarlık bir masraf yaparak S Sport hayalimizi hayata geçirdik. Sonraki aşamada S Sport için Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformlarıyla anlaştık. Yayın akışımız, sporun her dalından özenle seçilmiş içeriklerle belirleniyor. Her branşın en önemli içerikleri, alanında uzman yorumcuların anlatımları ile aktarılıyor. Ayrıca yakın gelecekte internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ürettiği içeriklerle, dijital yayıncılığı da zenginleştirecek. S Sport, spor ekosistemine yeni bir yeni iş modeli de kazandırıyor. Genelde televizyon kanalları platformlarda yer almak için ödeme yaparken, S Sport bu modeli tersine çeviriyor. S Sport, platformların içerik sağlayıcısı olduğu için televizyon platformları, S Sport’a ödeme yaparak Premium içeriklerin kendi sistemlerinde olmasını sağlıyor.

Barcelona, Ajax, Bayern Münih gibi kulüp kanallarının Türkiye’deki yayıncılığını üstleniyorsunuz. Hedeflediğiniz başka hangi kulüp kanalları var? Bu kanallara nasıl karar veriyorsunuz?

Talebe göre karar veriyoruz. Bu kanalların milyonlarca takipçisi var. Örneğin Premier Lig’de takımı olan bir kulübün kanalı Arap ülkelerinden yoğun talep görüyor. Türkiye’de de talep oldukça yüksek. Bizim adımlarımızı da bu talepler belirliyor.

Türkiye’deki kulüp kanallarının geleceğini nasıl buluyorsunuz? Halihazırda durumları pek parlak değil…

Evet, maalesef. Öncelikle Türkiye’deki futbolun kalitesini artırmamız gerekir. Kalitedeki yükselişle birlikte markalar da yükselecektir. Ancak bu şekilde yurt dışına pazarlanacak hale gelecekler. Şu an Türkiye’de dahi ilgiden uzaklar.

Süper Lig’in dünyaya doğru şekilde pazarlanması için işe hangi kalemlerden başlanmalı? Son dönemde yeniden gündeme gelen yabancı oyuncu oynatma kuralı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Seneler önce Eurospor’a gidip, para vererek Süper Lig’in özetlerini veren markayız. Bu, Süper Lig’in marka değerinin artırılması için çok önemli bir aşamaydı. Faydasını da yurt dışına gönderdiğimiz Rüştü Reçber gibi, Emre Belözoğlu gibi futbolcularla gördük. Türkiye’de çeşitli turnuvalar düzenledik. Ancak geride kalan şike süreci uluslararası arenada önemli bir prestij kaybına sebep oldu. Türk futbolu izleyenlere eskisi kadar keyif vermiyor. Premier Lig’le, La Liga’yla mukayese edemiyorsunuz.

NBA ve Premier Lig’de çoklu yayın platformları kullanılıyor. Örneğin S Sport öncesinde Premier Lig, Turkcell Plus ve D Smart’tan izlenebiliyordu. Aynı şablonun Süper Lig için uygulanması marka değerini nasıl etkiler?

Olumlu etkileyeceğini sanmıyorum. Mesela Premier Lig’de bu iş çok dikkatli yapılıyor. Öncelikleri kazanacakları meblağlar değil, öncelik marka değerinin yükseltilmesinde. Yayının yanında verilen istatistiklere dikkat ediliyor, özet görüntülere, yayın kalitesine titizlikle dikkat ediliyor.

Süper Lig’in Avrupa’ya pazarlanması konusuna gelirsek… Yapılacak işler listesinin ilk sırasında ne olmalı?

Bizim de önceliğimiz para olmamalı. Ben yıllarca bunun mücadelesini verdim. İngiltere Ligi 15 sene önce 50 bin dolardı, bugün 50 milyon dolar. Bunlar yatırımla oluyor. Süper Lig markasının da işi bilenlere bırakılması lazım. Önemli oyuncuların Türkiye’ye getirilmesinin de bu marka değerine katkısı olacaktır. Örneğin Japonya’dan, Çin’den önemli bir oyuncunun Türkiye’ye gelmesi bu ülkelerdeki pazar payımızı büyütecektir. Bugün Çin’de futbolcularımız olduğu için ligi kanalımızda yayınlıyoruz.

Fenerbahçe başkanlığı için adaylık hazırlıklarınız sürüyor mu?

Spor kanalı hayalim için 20 yıldan uzun bir süre bekledim, Fenerbahçe için de bekleyeceğim. Gelecek ne getirir bilemiyorum. Yakın bir zamanda kongre olmayacak. Ben de hiçbir zaman kongre çığırtkanlığı yapan biri olmadım, olmayacağım. Şartlar oluşursa seve seve! Hayalım devam ediyor.

RAKAMLARLA FUTBOL ENDÜSTRİSİ

İngiltere Premir Ligi’nin dünya çapında izlenme sayısı 3 milyar kişiyi buluyor ve yayınların ulaştığı hane sayısı ise 730 milyon.

İngiltere’de Gayri Safi Milli Hasıla’nın 0,15’ini spor yayın hakları oluşturuyor. İngiltere Premier Ligi’nin iç Pazar yayın hakkı satış rakamı 5.1 milyar Sterlin’i bulmuş durumda. Dünya satışı ise 3 milyar sterlin.

Saran Group’un sektöre giriş yaptığı dönemde futbolun değeri dünya genelinde 100 milyon Dolar civarındayken, bu değer bugünlerde 6 milyar Dolar’a ulaştı. Aynı şekilde İngiltere Premier Ligi’nin yayın hakları değeri de 150 bin Dolar’dan 50 milyon Avro’ya kadar çıktı.

Saran Medya 2006 yılından bu yana İngiltere Premier Ligi yayınlarının pazarlama haklarını elinde bulundurmaktadır. Geçtiğimiz Ağustos ayında 3 yıllık anlaşma yenilemiş ve 14 ülkeye satışını gerçekleştirmeye başlamıştır.

Saran Medya, UEFA ile imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde 2018 FIFA Dünya Kupası Eleme Maçları’nın Türkiye yayın haklarına sahip olmuştur.

Türk Milli Futbol Takımının yurt içi ve yurt dışı yayın haklarının pazarlanmasına ek olarak, 250’den fazla Avrupa futbol kulübünün, 40 ulusal federasyonun ve “4 büyükler” dahil ülkemizdeki 12 futbol kulübünün dünya çapında yayın haklarına sahip olan Saran Medya; UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme, UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri gibi spor organizasyonlarını ekranlara taşımaktadır.

S Sport içeriklerinden bazılarının yayınlandığı ülke ve yayıncı sayıları ise şu şekilde:

İngiltere Premier Lig: 108 ülkede 225 yayıncı

NBA: 82 ülkede 78 yayıncı

Formula 1: 56 ülkede 111 yayıncı

ATP Tenis Turnuvası: 49 ülkede 44 yayıncı

Röportaj Hilal Gülyurt Fotoğraf Gürkan Çağlar