Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybedilen Lyon maçını değerlendirdi. Güneş, ikinci golün beklenmedik olduğunu ifade ederken eksikleri konuşmanın doğru olmadığını ifade etti

Güneş, maç öncesinde yaşanan gerginliğin üzüntü verici olduğunu ifade etti. “Bizden veya onlardan fark etmez, kim yaparsa yapsın doğru değil.” diyordu tecrübeli çalıştırıcı. “Daha sonra maç oynandı bitti ancak böyle bir izlenimle ayrılmak doğru değil. Seyirciler içinde yanlış yapanlara yine seyirciler izin vermemeli yoksa bunların sayısı artar” Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, olaylar nedeniyle İstanbul’daki karşılaşmanın seyircisiz oynanması gerektiğini söylemişti.

“BİZ YANLIŞTAN DÖNMEK İSTİYORUZ”

Bu görüş soruldu Güneş’e. “Başkan böyle düşünüyorsa yanlış düşünüyor, olay burada oldu İstanbul’da değil” diyordu başarılı teknik direktör. “Çok büyük bir olay olduğunu düşünmüyorum, atılanlardan rahatsız olanlar sahaya girdi. Herkese mal etmemek gerekiyor. Başkan öyle düşünüyorsa yanlış düşünüyor, körüklüyor. Biz yanlıştan dönmek istiyoruz siz yanlışı sürdürüyorsunuz.”

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar kart cezası, Ricardo Quaresma sakatlığı sebebiyle dünkü karşılaşmada oynayamadı. Eksik ve cezalı oyuncuların çokluğu soruldu Güneş’e. “Eksik ve cezalıları konuşmak doğru değil, futbol 11 kişiyle oynanıyor.” diyordu tecrübeli çalıştırıcı. “Oyuna giren her oyuncu benim için makbüldür ancak oynayanların yerine girenlerin eksik oynaması beni üzer. Oyuna giren oyuncunun ‘Ben hazırım’ demesi, benim için çok önemli. Cezalı ve sakat varsa eldeki isimlerle devam ederiz, kadromuzda birçok oyuncu var. Aboubakar ve Marcelo ikinci maç cezalı. Marcelo bizim için önemli bir kayıp, bu maç gayet iyi oynamıştı”