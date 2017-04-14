Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği UEFA’ya tepkili

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği(FIFPro), Borussia Dortmund-Monaco maçının, gerçekleşen patlamaların üzerinden 24 saat bile geçmeden oynatılmasına tepki gösterdi

Salı günü, Borussia Dortmund takım otobüsünün yanında üç patlama olmuş, Marc Bartra dahil iki kişi yaralanmıştı. Dortmund takım otobüsünün camları kırılmıştı. Karşılaşma ertelenme kararı çıkmış ancak patlamaların üzerinden 24 saat bile geçmeden oynanmıştı. Başta Thomas Tuchel olmak üzere Jürgen Klopp, Sokratis ve Nuri Şahin bu karara tepki göstermişti. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği de aynı fikirde.

Reuters’in haberine göre sendika gelecekte gerçekleşebilecek benzer durumlar için şimdiden önlem alınmasını öneriyor. “Futbolcuların önce insan olduğu unutulmamalı” diyor sendika. “Futbolcuların duygusal durumları göz önünde bulundurularak karar alınmalı. Bu, diğer tüm durumlardan önce gelmeli. Olayın, seyahat eden taraftarlar ve maç takvimini ayarlamadan bağımsız olarak 24 saatten daha uzun bir gecikmeyle oynatılması kadar ciddi bir karar olduğunu düşünüyoruz.”

“MUHTEMEL BENZER DURUMLAR İÇİN ÖNLEM ALINMALI”

FIFPro, gelecekte yaşanabilecek benzer durumlar için UEFA ve FIFA’ya da çağrıda bulunuyor. “Buna benzer olağanüstü durumlarda nasıl davranılacağı konusunda net kurallar oluşturmak, çizgiler çizebilmek için FIFPro ve diğer kilit paydaşlar, birlikte ortak bir çalışma yapılmalıdır” diyor sendika.

Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel, maçın çarşamba günü oynatılmasına oldukça tepkiliydi. Oyuncularının oynayacak durumda olmadığını belirten Alman çalıştırıcı, UEFA’dan gelen kararla birlikte oynamak zorunda bırakıldıkları için çok kötü hissettiğini söylüyordu. Kulübün CEO’su Hans-Joachim Watzke ise maçın çarşamba günü oynanmasından başka bir ihtimal olmadığını altını çiziyordu. “Çok sıkışık bir maç programımız var” diyordu Watzke, kulübün resmi internet sitesine. “Rövanş maçı önümüzdeki hafta oynanacak o yüzden bir sonraki salıyı beklemek gibi bir durum söz konusu olamazdı. Monaco kafilesi, burada kalamazdı çünkü hafta sonları maçları vardı.”