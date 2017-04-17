2014 yılında Atletico Madrid’den Chelsea’ye 32 milyon sterlin’lik serbest kalma bedeliyle transfer olan Diego Costa bir itirafta bulundu

Brezilyalı futbolcu transferinden hemen sonra Premier Lig’de çıkmaya başladığı karşılaşmalarda hakemlerin kendisine yaptığı haksız muameleler karşısında bunaldığını ve Atletico Madrid’e geri dönebilmek için her yolu denediğini söyledi. “Buradan gidebilmek için çok uğraştım çünkü gerçekten bıkmıştım. La Liga’da olağan kabul edilen her şey buradaki hakemler tarafından infiale dönüştürülüyordu. Bir süre sonra beni işimi yapamaz hale getirdiler. Maçlara çıktığımda sürekli tedirgindim ve üzerimdeki bu baskı beni çıkmaza sokmuştu.”

28 yaşındaki futbolcu sözlerine şöyle devam etti: “İspanya’yı ve özgürlüğümü çok özlemiştim. Evime dönmek istiyordum ama daha da önemlisi buradan kurtulmalıydım. Bu durum çok uzun sürdü ve hayatımı mahvetmeye başladı. Sezon başında da aklımdan aynı şeyler geçiyordu. Sürekli cezalandırılacağınızı düşünmek korkunç bir durum.”

Costa, Patrick Vieira’ya da Premier Lig’de benzer bir baskı ortamı yaratıldığını hatırlattı: “Aslında yaşadıklarım ilk değil. Aynı şeyler Vieira’ya da yapılmıştı. Ben de onun gibi isyan etmemek için kendimi zor tuttum.”