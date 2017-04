Sezon sonunda Antoine Griezmann’ı kaybetmekten korkan Diego Simeone futbolcusunu yere göğe sığdıramadı

Simeone, yaptığı basın toplantısında futbolcusu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlarken “eksiksiz bir futbolcu” tanımlamasını kullandı. Teknik direktörüne göre o, “Vicente Calderon’un parlayan ışıklarından biri!”

Simeone’nin sözleri bununla da sınırlı değil: “Her yerde oynayabildiği için hangi pozisyonda oynadığını söylemek zor. Sahaya 10 numara olarak çıkıp, 9 numara gibi oynadığı veya tam tersini yaptığı oluyor. Vücudunun her yerini gol atmak için kullanabiliyor ve arkadaşlarıyla yardımlaşmayı her şeyden daha çok önemsiyor. Sezon sonu gerçekten önemli bir karar verecek. Umarım her şey güzel olur.”

26 yaşındaki oyuncu, La Liga’da çıktığı 30 maçta 15 gol atarken, Şampiyonlar Ligi maçlarında da yine 15 gole ulaştı. La Liga’daki gollerin 10’unu sol ayağıyla, ikisini sağ ayağıyla ve üçünü de kafa vuruşlarıyla attı. Bu da rakip savunma oyuncuları için öngörülemez bir tehlike yaratıyor. Futbolcunun ayrıca yedi asisti bulunuyor.

Manchester United’ı peşinden koşturan Griezmann için kulüp de B planını yapmaya başlamış durumda zira futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor.