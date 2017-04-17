Borussia Dortmund, hafta sonu 3-1 kazandığı Eintracht Frankfurt karşılaşmasından 3 puandan fazlasını kazandı

Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynacak maçtan önce gerçekleşen saldırıyla sarsılan ve patlamanın üzerinden 24 saat geçmeden maça çıkıp mağlup olan Dortmund, kendine gelmeye çalışıyor. Cumartesi günü oynanan maçta Dortmund’lu taraftarlar Signal Iduna Park’ı doldurarak her bir koltuğun hakkını verdi. Maç boyunca aralıksız tezahüratlar futbolcuların morallerinin düzelmesi içindi.

Jürgen Klopp’tan sonra taraftarla arasında onun kadar güçlü bağ kurmakta zorlanan Thomas Tuchel, futbolcuları adına kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Maçla birlikte Marc Bartra’dan da güzel haber geldi. Futbolcu hastaneden taburcu olarak takımının maçını evinde izledi. Ancak iyi haberlere rağmen futbolcuların yaşadığı travmanın etkileri henüz bitmiş değil. Sven Bender, oyuncuların kulüp tarafından sağlanan bir psikologla bireysel olarak ve takım halinde seanslara katıldığını söylüyor.

Patlama esnasında Marc Bartra’nın hemen yanında oturan Roman Bürki için de durum farklı değil. “Gözlerimi her kapattığımda patlama anını yeniden görüyorum”