Manchester United, Chelsea’yi Premier Lig’de 8 maçlık aranın ardından 2-0 devirmeyi başardı. Jose Mourinho, oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söylerken Antonio Conte kazanmayı hak etmediklerini itiraf etti

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, hafta içi yaptığı açıklamada hafta sonu Chelsea maçında rotasyon yapabileceğini itiraf etmiş, daha önce yaptığı açıklamada da Avrupa Ligi’ni kazanmaya odaklanmaları gerektiğini duyurmuştu. Kırmızı Şeytanlar’da Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan başta olmak üzere kadroda değişiklikler vardı. Üçlü savunmaya dönen Portekizli menajerin öğrencileri, son 8 lig maçında 4 beraberlik 4 mağlubiyet aldığı Chelsea’yi Marcus Rashford ve Ander Herrera’nın golleriyle mağlup etti. Ayrıca bir takıma karşı en uzun galibiyetsiz serisini sonlandırmayı başardı.

“OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ”

Chelsea, Manchester United’a Eylül 2012’den bu yana mağlup olmuyordu. Jose Mourinho, maç sonunda yaptığı açıklamada FA Cup’ta oynadıkları Chelsea maçıyla aynı taktiksel anlayışla sahada olduklarının altını çiziyordu. “FA Cup çeyrek finalindekiyle aynı anlayışla sahadaydık” diyordu Mourinho SKY Sports’a verdiği röportajda. “Bu maçın kontrolü bizim elimizdeydi ancak Stamford Bridge’deki karşılaşmada 10 kişi kalmamız, Chelsea’ye ikinci yarının başında oyunu domine etme şansı vermişti.”

Antonio Conte, bu ay kaybettikleri ikinci maç olduğunun altını çizerken dün galibiyeti hak etmediklerini itiraf ediyordu. “İki maç kaybettik. İki birbirinden tamamen farklı maç” diyordu İtalyan menajer. “Crystal Palace karşısında kaybetmeyi hak etmemiştik ancak bugün durum farklıydı. Ligin bitimine 6 maç kaldı ve kupaya uzanma şansımız artık yüzde 50/50”

Tottenham ile arasında 4 puan fark bulunan Chelsea ligin kalanında Southampton, Everton, Middlesbrough, West Bromwich, Watford ve Sunderland’le; 60 puanla beşinci sırada yer alan Manchester United ise Burnley, Manchester City, Swansea, Arsenal, Tottenham, Southampton ve Crystal Palace ile oynayacak. Kırmızı Şeytanlar’ın Manchester City, Arsenal, Tottenham ve Southampton maçları deplasmanda.