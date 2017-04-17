Mesut Özil: “Mourinho sinirlenip, odanın içinde taklidimi yaptı”

Mesut Özil, Real Madrid’le aynı dönemde Barcelona’ya transfer olması da söz konusuyken neden transfer olmadığını ve Mourinho ile neden arasının bozulduğunu anlattı

La Liga’nın iki devi Real Madrid ve Barcelona aynı anda peşine düştüğünde Arsenal’in yıldız kararını belirleyen şeyin Guardiola’nın tavrı olduğunu söyledi. “Benimle konuşmak için vakit ayırmadı. Bu beni gerçek anlamda hayal kırıklığına uğrattı. Bana tatilde olduğunu ve bu yüzden görüşmediğini söylediler ama bu tatmin olunacak bir bahane değildi.”

Pep’in aksine Mourinho’nun transferi için çok sıcak ve nazik davrandığını söyleyen Özil, eski hocasını “Kulübe ısınmamı sağlamak için bana özel bir stat ve tesis turu hazırlattı. Konuşmalarında inandırıcı ve netti. Barcelona’dan farklı olarak Real Madrid’e duygusal bir yakınlık hissettiğim için de Mourinho’yu daha samimi bulmaya başladım. Benim için çaba harcadı.”

Futbolcu, yazdığı otobiyografi kitabında Mourinho ile aralarının bozulmasına da ışık tuttu. “Deportivo ile oynanan maçtan sonra soyunma odasında bağırmaya başladı. Sürekli oyunla ilgili bir şeyler kızıyordu ama odak noktasında ben vardım. Sonunda dayanamayıp karşısına geçerek benden ne istediğini sordum. ‘Potansiyelini kullanmanı istiyorum!’ diye bağırdı. Savaşmanı istiyorum! Sahada neye benzediğini göstereyim mi sana?” dedi. Gömleğini pantolonundan dışarı çıkardı, kollarının düğmelerini açıp salkım saçak odanın içinde koşmaya başladı. ‘Sen busun!’ dedi. ‘Harika bir futbolcuyken bu şekilde davranman beni çıldırtıyor!'”