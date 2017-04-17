Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Juventus’u ağırlayacak Barcelona, 3-0’lık mağlubiyete rağmen tur için inançlı. Neymar, “Yapabileceğimize inanmak zorundayız” açıklaması yaptı

Barcelona, 3-0’lık ilk maçın rövanşında çarşamba günü Juventus’u ağırlayacak. Bir önceki turda tarihi geri dönüşe imza atan Katalunya temsilcisi, bu maç öncesinde de umutlu görünüyor.

“Yapabileceğimize inanmak zorundayız” diyor Neymar, Canal Esporte Interativo’ya. “Takımımıza ve potansiyelimize inanıyorum. Karşımızda hangi takım olursa olsun Barcelona her zaman aynıdır. Her şey yolunda giderse başka bir geri dönüş daha gelecektir”

“PSG KARŞISINDA DA AYNI DURUMDAYDIK”

Torino’daki maçta ilk iki golü atan Paulo Dybala, Pescara’yla oynanan son lig maçının 54’üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Massimiliano Allegri, “Önümüzde dört gün var ve iyimser olmak zorundayız” açıklaması yapmıştı. Neymar da Juventus’un harika bir takım olduğunu itiraf ediyor. “Karşımızda iyi organize olmuş, harika bir takım var. Geri dönmek zor olacak. Ancak PSG karşısında da aynı durumdaydık. Elimizde tur için yüzde birlik şans var ve kalan yüzde 99’luk kısım, çalışma, inanç ve gollerle gelecek.”

Barcelona, son lig maçında Real Sociedad’ı 3-2 mağluo etmeyi başardı ve Real Madrid’i takibini sürdürdü. Juventus ise Pescara’yı 2-0 mağlup etti ancak Dybala’nın sakatlığı siyah-beyazlılarda can sıkıyor. Barcelona-PSG eşleşmesinden önce Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir takım, dört gol veya daha üzeri gol yediği hiçbir maçın rövanşında turu atlayan taraf olamamıştı. Katalunya temsilcisi Sergi Roberto’nun son saniyelerde attığı golle maçı 6-1 kazanmış ve turu atlamayı başarmıştı.