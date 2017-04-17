Premier Lig’de şampiyonun kesinleşmesine beş hafta kala, Tottenham’ın aldığı puanlar Leicester City’den sonra yeni bir şampiyonu umut ettiriyor

Hafta sonu oynanan Bournemouth maçını 4-0’lık skorla kazanan Tottenham, nefesini şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Chelsea’nin ensesinde iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Riskin farkına çok daha önce varan Chelsea patronu Antonio Conte, rakibine methiyeler dizerek zihinsel doygunluğa ulaştırmaya çalışıyor. “FA Cup yarı finali ve Premier Lig’deki şampiyonluk yarışı bizim için hiç kolay olmayacak. Motivasyon anlamında bizden çok daha iyi durumda oldukları kesin. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Premier Lig’de tarih yazma fırsatını hissettiklerine ve bunu sonuna kadar zorlayacaklarına eminim. Leicester City’nin yaptığını yapabilirler.”

Premier Lig’de geriye kalan haftalarda Tottenham; Leicester City, Crystal Palace, West Ham United, Manchester United ve Hull City ile oynayacak. Ayrıca takımın altı maçlık bir yenilmezlik serisi bulunuyor.

Chelsea ise Southampton, Middlesbrough, West Brom, Watford ve Sunderland maçlarına çıkacak. Conte, Manchester United’a 2-0’lık skorla kaybedilen maçın üzerlerindeki baskıyı son derece artırdığını söylüyor ancak bir şeyi de eklemeyi unutmuyor: “Böyle ortamları severim!”