Watford, yeni sezonda Claudio Ranieri ile çalışmak için görüşmelere başladı. Kulüp, takımı sezon boyunca risk yaratmadan yönetmesine rağmen Walter Mazzarri’ye devam etmeye sıcak bakmıyor

40 puanla Premier Lig’in 10’uncu sırasında bulunan Watford’lu yöneticiler yeni sezonda iddialı bir ekip kurmak için çalışmalara teknik direktör pozisyonundan başladı. Leicester City ile tarihi bir başarı elde etmesine rağmen kulüpten kovulan tecrübeli teknik direktörle yeni sezon için görüşülüyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Premier Lig’de yeniden takım çalıştırmak istediğini söyleyen Ranieri de teklife sıcak bakıyor. Kulüp başkanı Gino Pozzo ile eskiye dayanan iyi ilişkileri de anlaşmanın gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Ancak Ranieri’nin şu an için teklife cevap vermesi mümkün değil, zira İtalyan teknik direktör başka bir arkadaşı görevdeyken hiçbir takımla masaya oturmayacağını üstüne basarak açıkladı.