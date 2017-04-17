Schalke’nin başarılı sol beki Sead Kolasinac’ın babası, oğlunun yeni takımını bu hafta içinde belirleyeceğini söyledi

23 yaşındaki sol bekin Schalke’yle olan sözleşmesi, bu yaz sona eriyor. Kolasinac’ın Alman ekibiyle sözleşme uzatmayacağı ve yeni bir takıma gideceği biliniyor. Bosna Hersekli savunmacının babası N1 Sarajevo’ya yaptığı açıklamada kararı bu hafta vereceklerini duyurdu.

Arsenal, Everton ve Milan’ın ilgilendiği Kolasinac’ın, Everton ve Milan’dan gelen teklifleri reddettiği iddia edilmişti. Ancak Bosna televizyon kanalına bağlanan babası, Arsenal ve Milan arasında seçim yapacaklarını söyledi.

İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Arsenal, oynadığı son yedi maçın dördünü kaybetti. Menajer Arsene Wenger, kulüpteki geleceğinin belirsiz olmasına rağmen gelecek sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına başladı. Kolasinac, Schalke altyapısından A Takıma Eylül 2012’de çıkmış ve oynadığı 117 maçta forma giymişti. Almanya doğumlu olan 23 yaşındaki futbolcu, U-18, U-19 ve U-20 düzeylerinde Almanya’yı seçse de 2014 Dünya Kupası öncesinde Bosna-Hersek’i tercih etmiş ve A Milli olmuştu. Kolasinac’ın bu sezon 21 Bundesliga maçında 3 gol 5 asisti bulunuyor.