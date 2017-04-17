Bu sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Xabi Alonso, uzun yıllar top koşturduğu Real Madrid’e transfer olmadan önce Barcelona’yla imzalamak üzere olduğunu itiraf etti

İspanyol futbolcu, 2009 yılında Los Galacticos projesi kapsamında Real Madrid’e katılanlardan biri olmuştu. Liverpool’un kendisini göndermek istediğinin altını çizen Alonso, “Hem kulüp hem Benitez beni satmak istedi” diyordu El Pais’e. “Böyle bir karar alınca, Pep benimle ilgilenmeye başlamıştı. Beni transfer etmek istediğini Rafael Benitez’e söylemiş. Oynatmak istediği oyun modeline uymak istediğimi de.”

35 yaşındaki İspanyol oyuncu, yarın tekrardan Santiago Bernabeu’ya ayak basacak. Alonso, eski kulübünün ezeli rakibine transferinin yatma sebebini de Sergio Busquets olarak tanımlıyor. “Guardiola sonrasında kararsız kaldı çünkü ortaya Sergio Busquets çıktı. Pep, onu seçti ve Sergio hata yapmadığını kanıtladı; harika bir oyuncu oldu”

“FİNALDE REAL MADRID İLE OYNAYALIM”

Alonso, Real Madrid’le Şampiyonlar Ligi, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası kazanmayı başarmıştı. Yarın, 2-1 kaybettikleri ilk maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalma mücadelesi verecekler. Profesyonel kariyerine 1999 yılında başlayan Alonso, toplamdaysa bugüne kadar iki Şampiyonlar Ligi, bir La Liga, iki Bundesliga, bir FA Cup, iki İspanya Kral Kupası, bir Almanya Kupası, bir Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonluğu kazanmıştı.

İspanyol yıldız, futbolu bırakma kararından hemen önce Arsenal’i deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından Şampiyonlar Ligi finaline çıkmak ve o maçta Real Madrid’le karşılaşmak istediklerini ifade etmişti. “Real Madrid ve Atletico Madrid, organizasyonun en güçlü takımlarından.” diyordu. “Onlarla sonra karşılaşmak, bizim için daha iyi olacaktır. Barcelona’ya de elenmiş gözüyle bakmıyorum. 4-0’lık skordan dönmeleri çok zor ancak elendiler diyemem” Radio Onda Cero’ya yaptığı açıklamadaysa “Bayern Münih-Real Madrid finali, kötü olmaz” demişti.