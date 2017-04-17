Zinedine Zidane: “Gareth Bale yarın oynamayacak”

Real Madrid, yarın Bayern Münih’i ağırlayacak. İspanya temsilcisinde Gareth Bale forma giyemeyecek. Zinedine Zidane, Galli yıldızın yerine oynayacak ismi seçtiğini ancak açıklayamayacağını söyledi

Real Madrid, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih’i Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında ağırlayacak. Teknik direktör Zinedine Zidane, düzenlediği basın toplantısında böyle bir karşılaşmada taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. “Her zaman yanımızdaydılar” diyordu Fransız çalıştırıcı. “Ancak böyle bir karşılaşmada arkamızda olup ekstra motivasyon sağlamaları gerekiyor.”

Zidane, Gareth Bale’ın sakatlığıyla ilgili de konuştu ve yarın oynayamayacağını açıkladı. “Bale çok çalışıyor ve geri döndüğü için mutluyum” diyordu Zidane. “Ancak yüzde 100 hazır olduğunu söyleyemem. Umarım birkaç güne bize katılır. Yarın oynamayacak çünkü onu riske etmek istemiyoruz. Sezonun son kısmında bizimle birlikte olmayı hak ediyor.” El Clasico’ya yetişip yetişmeyeceği sorusunuysa “Öyle umuyorum ancak emin olamıyorum. Bale’ın durumunu günden güne takip edeceğiz” sözleriyle cevapladı.

“BALE YERİNE OYNAYACAK OLANI SEÇTİM”

Peki Bale’ın yerine kim oynayacak? Başarılı teknik direktör bunun kararını verdiğini ancak daha fazlasını açıklayamayacağını söylüyor: “Tüm oyuncularım harika durumda, bir tanesini seçmem gerekiyor. Bu tip seçimler zor oluyor ancak, iyi olmanın yolu bu kadar kaliteli bir kadronuzun olmasından geçiyor”

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Allianz Arena’dan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Madrid temsilcisinin golleri Cristiano Ronaldo’dan gelmişti. Portekizli yıldız, bu gollerle UEFA organizasyonlarında 100 gole ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçmişti.