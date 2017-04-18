Hollanda Eredivisie Ligi’nin bitmesine üç hafta kala şampiyonluk yarışında nefesler tutuldu. Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt zirve için yarışıyor

Feyenoord ve Ajax arasındaki puanın sadece 1 puan olması son haftalarda takımların üzerindeki baskıyı zirveye çıkardı. Feyenoord uzun süredir elinde tuttuğu liderliği 31’inci haftaya kadar getirdi. Takımın bu başarısında Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Dirk Kuyt’un önemli bir payı vardı.

Takımına kaptanlık yapan Dirk Kuyt, kulübün 18 yıllık şampiyonluk bekleyişinin sona ermesi için büyük bir sorumluluk almış durumda. Sezon boyunca takımı sadece sahada değil, saha dışında da yönlendiren Kuyt, tecrübesiyle 2003-2006 yılları arasında da oynadığı kulübüne önemli katkılarda bulundu.

Diğer tarafta Ajax’ın lig şampiyonluğu mücadelesinin yanında bir de UEFA Avrupa Ligi yarışı devam ediyor. Schalke karşısında 2-0’lık galibiyetle bitirilen çeyrek final maçının ikinci ayağı 20 Nisan’da oynanacak. Ajax’ın en güçlü ismi olarak Patrick Kluivert’in oğlu Justin Kluivert öne çıkıyor. Babasının Ajax’ta 1994-1997 yılları arasında kazandığı iki Eredivise ve bir Şampiyonlar Ligi kupasının fazlasını kazanabilmek için çabalıyor.