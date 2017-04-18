Galatasaray ile Gheorghe Hagi arasında altyapı ortaklığı

Galatasaray, beş yıl formasını terleten efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ve akademisi Viitorul ile anlaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, altyapısındaki yeteneklerin Romanya’da top koşturması için altyapı endeskli ortaklık gerçekleştirecek

Gheorghe Hagi, 1996-2001 yılları arasında Galatasaray formasıyla top koşturmuş ve sayısız başarıya imza atmıştı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan efsane futbolcu, iki kez Galatasaray’da da görev yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp ve Hagi’nin yolları bir kez daha kesişecek ancak bu sefer farklı olacak.

Milliyet’tin haberine göre Galatasaray ve Hagi arasında altyapı endeksli bir ortaklık gerçekleşecek. Bu ortaklık, Rumen efsanenin Galatasaray’ın transferlerinde danışmanlık yapmasını da kapsıyor. Haberde ayrıca Galatasaray’ın Senegal ve Hırvatistan’da da ortak hareket edeceği kulüplerle temasa geçtiği iddia edildi. Global bir planlama içerisinde olan sarı-kırmızılılar, kendi futbolcusunu üretmenin peşinde. Bununla ilgili olarak Cenk Ergün, altyapı çalışmalarını yaptı. Hem genç yeteneklerin keşfedilmesi hem de altyapı için iyi bir model seçilmesi için araştırmalarda bulunan Ergün, İstanbul’a döndü ve gerekli raporlamayı yönetime sunacak.

Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul Constanta’nın hem sahibi hem de teknik direktörü olan Hagi’yle anlaşmayı düşünen sarı-kırmızılılar, altyapısındaki yetenekli isimleri Ruman çalıştırıcının yönetiminde değerlendirecek.

FUTBOLCU FABRİKASI

Gheorghe Hagi, geçen günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray ile yollarının tekrar kesişebileceğini söylemiş ancak bunun uzun süreli bir proje bazlı olmazsa gerçekleşmeyeceğini itiraf etmişti. Daha önce yaptığı açıklamada da “Futbolculuğumdan bu yana Constanta’da bir altyapı okulu açmak istiyordum” diyordu Rumen efsane. “Buradaki hedefimiz, gençlere profesyonel olma yolunda fırsat vermek. Şu an için Romanya’nın en iyisi konumundayız.” Takımın teknik direktörü olmasıyla ilgiliyse “Planladığım bir şey değildi ama futbolu seviyorum ve bunda iyi olduğuma inanmak istiyorum” sözlerini kullanıyordu. Viitorul Constanta, Liga 1’de oynadığı 26 maçta topladığı 51 puanla normal sezonu 1’inci sırada tamamlamıştı. Şampiyonluk play-offlarındaki altı maçta iki mağlubiyet, iki galibiyet ve iki beraberlik alan Viitorul’un önünde dört maç var ve şu anda ikinci sırada yer alıyor.

Fotoğraflar Barış Tekin