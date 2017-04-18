John Terry: “En doğrusu sezon sonunda vedalaşmak”

İsmi Chelsea kulübüyle özdeşleşen John Terry, sezon sonunda yollarının ayrılmasının en doğru karar olacağını açıkladı

Terry, 1995 yılında altyapısında başladığı Chelsea’de bu sezon boyunca yalnızda 366 dakika forma giyebildi. 22 yıl süren geçmişin üzerine sezon sonunda bu sürenin uzayıp uzamayacağına karar verilecek. Kulüp ve oyuncu, Çin’le birlikte ABD’den transfer teklifleri aldığını doğruladı. Ocak ayında da Bournemouth, West Bromwich ve Stoke City’den transfer teklifleri alındığı açıklanmıştı. Sorun, Terry’nin forma giymeye devam etmek istemesine karşın Conte tarafından ağırlıklı olarak yedek bırakılmasıydı.

36 yaşındaki futbolcu A takımla 1998 yılında başlayan serüvenine 713 maçta 578 kez kaptanlık yaparak ve 66 gol atarak devam etmişti. John Terry transferiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı:

“22 yıldan sonra söyleyecek çok şey ve teşekkür etmem gereken çok fazla insan var. Antrenörler, takım arkadaşlarım, taraftarlar… Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Önümüzdeki haftalarda bu konuda konuşmak için daha fazla zamanım olacak. Şimdilik sadece takımımın başarısına odaklanmak istiyorum. Şu anda söyleyebileceğim tek şey sezon sonunda vedalaşmamızın en doğru karar olacağı. Çünkü oynamaya devam etmek istiyorum. Sahada hâlâ yapabileceğim şeyler var ve maalesef burada imkanlarımın sınırlı olacağını görüyorum.”

Kulüp tarafından yapılan açıklamada da benzer cümleler söz konusu oldu: “Olağanüstü bir futbolcu, sorumluluklarını mükemmel bir şekilde yerine getirmiş bir kaptan. Chelsea onunla birlikte dünyanın en iyi kulüplerinden birine dönüşmüştür. Buradan ayrıldığında da göz bebeğimiz olmaya devam edecek.”