Premier Lig’de Chelsea ile aralarında sadece 4 puanlık fark kalmasının ardından Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino açıklamalarda bulundu

Premier Lig’de sezonun tamamlanmasına beş hafta kala Tottenham lider Chelsea’yi zorlamaya devam ediyor. Antonio Conte’nin “Tottenham ligin en iyi takımıdır” açıklamasından sonra Pochettino da konuştu.

Sözlerine Tottenham’ın projesinin diğer kulüplerdeki gibi yapay olmadığından başlayan 45 yaşındaki teknik direktör, kendi projelerinin başkalarından ekinlenmediğini ve tamamen kendine has olduğunu söyledi.

“Başarımızın arkasında tesadüfler değil, uzun süreli bir çalışma bulunuyor. Bu çalışma da kulübümüzün köklerine dayanıyor. Yani sonradan ekleme değil, temeli sağlam bir çalışma. Ekibimizi kurmak için büyük paralar harcamadık ve performansımızı paramızı miktarı belirlemiyor. Eşsiz bir projenin içinde olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım.”

Tottenham’ın, 1951 ve 1961 yıllarında olmak üzere Premier Lig’de iki şampiyonluğu bulunuyor.