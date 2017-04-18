Geçtiğimiz mart ayında Endonezya 1. Lig’i ekiplerinden Persib Bandung’a transfer olan Michael Essien ve Carlton Cole ülkeye kaçak girdikleri gerekçesiyle yargılanacak

Ganalı yıldız futbolcu bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalayarak gittiği takımında hiç vakit kaybetmeden oynamaya başladı. Ancak evrak işlerinde yaptığı hatalar başına iş açmak üzere!

İki futbolcu da çalışma izinlerini almadıkları gerekçesiyle Endonezya göç yasalarını ihlal etti. Endonezya’da bu cezanın bedeli para ve hapis cezası olarak ödeniyor. Endonezyalı yetkililerin yaptığı araştırmaya göre futbolcular ülkeye yasadışı giriş yapmış olarak görünüyor. Premier Lig yıldızlarının evraklarında da önemli eksiklikler bulundu.

Persib Bandung kulübü gerekli başvuruları yaptığını iddia etse de yetkililer aksini savunuyor. Kulüp başkanı Umuh Muchtar yaptığı açıklamayla uygulamaya isyan etti: “Üzerimizde kurulan bu baskıyı anlamak mümkün değil. Bu futbolculara sahip olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Daha da önemlisi Endonezya futbolunu dünyaya duyurmak adına bugüne kadar yakalanamayan büyük bir fırsat. Yeryüzündeki herkes onların yasadışı göçmen değil, birinci sınıf oyuncular olduğunu bilir!”

Endonezya’daki göçmenlik yasalarının iddia edilen suçlar için verdiği para cezası 30 bin paund’a kadar çıkıyor. Hapis cezası ise beş yıl! Soruşturma sürerken futbolcuların sahaya çıkmalarında bir engel görülmedi. Michael Essien ve Carlton Cole cumartesi günü oynanacak maçta forma giyecek.