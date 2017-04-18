Real Madrid’in 2-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının rövanşında turu atlaması, üst üste yedinci kez yarı finale kalmaları anlamına geliyor. Bu da bir rekor!

Cristiano Ronaldo, geçen hafta oynanan karşılaşmada attığı iki golle UEFA’nın kulüp organizasyonlarında 100 gole ulaşan ilk oyuncu olarak Real Madrid formasıyla tarihe geçmeyi başarmıştı. Ancak İspanyol ekibinin kazanabileceği tek rekor bu da değil. Üst üste altı yıldır Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan Real Madrid, bu gece tur altması durumunda bir kez daha tarihe geçmiş olacak.

Bu sezon oynadığı 9 maçta yenilgi görmeyen iki takımdan biri olan Real Madrid, tarihinde 34’üncü kez Avrupa Kupaları’nda çeyrek final oynayacak. Bu mücadelelerden sadece altısını kaybeden Madrid ekibi, son olarak Monaco’ya 2003-04 sezonunda elenmişti.

Bundan 12 ay önce Zinedine Zidane ve öğrencileri, Wolfsburg’a deplasmanda 2-0 kaybetmiş, rövanşını Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı karşılaşmada 3-0 kazanarak tur atlamayı başarmıştı.

İspanya temsilcisi, grup aşamasında bir başka Alman ekibi Borussia Dortmund’la karşılaşmış ve iki maçtan da 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı. Real Madrid’in Alman rakiplerine karşı serisi ise 23 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet. Schalke, 2014-15 sezonunda Santiago Bernabeu’da aldığı 4-3’lük galibiyetle Real Madrid’in ev sahibi galibiyet serisini sonlandırmıştı.

Real Madrid’in Alman rakiplerine karşı iki ayaklı eşleşmelerde beraberliği bulunmuyor. 13 galibiyet alırken 8 maçta kaybettiler. Ancak oynadıkları son 5 eşleşmeden de turu geçen taraf olmayı başardılar.

2010-11 sezonundan bu yana Santiago Bernabeu’da oynadığı 40 Şampiyonlar Ligi maçının 34’ünü kazanan Real Madrid, kalan maçların dördünde sahadan beraberlikle ayrılırken ikisinde yenildiler. Son yenilgileri Nisan 2011’de Barcelona’ya ve Mart 2015’te Schalke’ye…

SERGIO RAMOS OYNARSA 100’ÜNCÜ MAÇINA ÇIKACAK

Madrid ekibinin kaptanı Sergio Ramos, bu akşam oynaması durumunda Şampiyonlar Ligi’ndeki 100’üncü maçına çıkmış olacak. İspanyol savunmacı, Kupa 1’deki son 6 golünü de grup aşamasından sonraki etaplarda kaydetti.

Öbür yandan Bayern Münih, Real Madrid ile deplasmanda oynadığı son 10 maçın 8’ini kaybetti, sadece ikisini kazanabildi. Bayern, Santiago Bernabeu’daki son galibiyetini Mayıs 2001’de Giovane Elber’in golüyle alabilmişti.

Son 5 sezondur yarı final gören Bayern Münih, aynı zamanda üst üste altıncı sezondur çeyrek finalde yer alıyor.

Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi’ndeki son sekiz maçında sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Bayern’in Şampiyonlar Ligi’ndeki son üç golünü de ilk mücadelede ağları havalandıran Arturo Vidal attı. Şilili yıldız, geçen haftaki maçta bir de penaltı kaçırmıştı.