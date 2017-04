Bayern Münih, 2-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında bu akşam Real Madrid’in konuğu olacak. Bavyera ekibinde Robert Lewandowski oynayabilecek, Real Madrid’de Gareth Bale yok

Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yaptığı açıklamada Robert Lewandowski’nin geri dönüşünün onlara yardımcı olacağını dile getirmişti. Bavyera ekibi, hafta sonu oynanan Leverkusen maçında Polonyalı yıldızı sakatlığı nedeniyle oynatamamış ve 0-0 berabere kalmıştı. Ancak Lewandowski’nin iyileşmesi ve bu akşam sahada olmasıyla birlikte umutlar yükseldi.

“Bizim için çok önemli bir oyuncu” diyor Ancelotti. “Bu kadar gol atan kim olursa, o bizim için kilit oyunculardan biridir. Lewandowski’nin varlığı bizi daha güçlü kılacak.” Polonyalı yıldız bu sezon Bayern Münih formasını giydiği 40 karşılaşmada 38 gol atmıştı.

“RAKİBİMİZ LEWANDOWSKI’DEN İBARET DEĞİL”

Real Madrid’in önlem alacağı isimlerin başında geldiğine şüphe yok. İspanyol temsilcisinin orta sahası Casemiro’da benzer görüşte olsa da daha büyük düşünüyor. “Lewandowski, çok kaliteli bir oyuncu ancak rakibimiz ondan ibaret değil” diyordu Brezilyalı. “Harika bir kadroları var. Bir kişiye odaklanmak yerine elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız”

Bayern Münih’te eski Real Madrid’liler bulunuyor. Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso, bir dönem Madrid ekibi için çalışmışlardı. “Kazanmak için her şeyi denemek zorundayız ve harika bir maç çıkarmalıyız” diyordu İtalyan çalıştırıcı. “Cesur, karakterli ve güçlü oynanamız gerektiği kadar kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor.”

Real Madrid’de ise Gareth Bale’ın yokluğu can sıkıyor. Teknik direktör Zinedine Zidane, dün düzenlediği basın toplantısında Galli oyuncuyu riske etmemek için bu akşam oynatmayacaklarını ifade etmişti. Fransız çalıştırıcı ayrıca Bale’ın yerine oynayacak oyuncuyu seçtiğini ancak daha fazlasını açıklayamayacağını da not düşmüştü. AS Gazetesi, Galli yıldızın yerine Isco’nun görev yapacağını iddia etti. İspanyol oyuncu Real Madrid’in 3-2 kazandığı Sporting Gijon karşılaşmasında Bale’ın yerine forma giymişti.

Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde hiç yenilmedi. Madrid temsilcisi, oynadığı dokuz maçta üç beraberlik aldı. Alman ekibi Borussia Dortmund’la iki kez 2-2 berabere kalan Real Madrid, Legia Varşova deplasmanından da 3-3’lük beraberlikle ayrılmıştı.

Bu sezon sonunda futbolu bırakma kararı alan Xabi Alonso da eski takımına karşı forma giyecek. “Biz Bayern’iz. Geri dönüşün nasıl yapılacağını biliyoruz” diyordu İspanyol oyuncu El Pais’e yaptığı açıklamada. “Real Madrid’le oynamanın oldukça zorlu olacağını ve Bernabeu’daki atmosferin farklı olduğunu da biliyoruz. Bu akşam, harika bir atmosfer olacak. Real Madrid’i çok fazla düşünemezsiniz çünkü harika yetenekleri olan bir takım. Hemen hemen her yerden gol atabiliyorlar. Güzel oynamanın yetmez, yanınızda şansınızın da olması lazım. Ve onların gününde olmamasını ummanız.”