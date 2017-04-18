Beşiktaş’tan sonra Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın başına geçen Slaven Bilic, takımı küme düşme potasından çıkarıp, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı

John Terry, dün akşam saatlerinde sezon sonunda Chelsea’den ayrılmanın kariyeri için en doğru karar olacağını açıkladı. Bu açıklamaya sahalarda daha yapacak çok şeyi olduğunu, futbolu yakın zamanda bırakmak istemediğini ancak Chelsea’de kalması durumunda buna imkan olmadığını ekledi. Conte yönetiminde ağırlıklı olarak yedek kulübesine mahkum olan futbolcu ayrılması durumunda yine Premier Lig’de kalmak istediğini vurguladı.

Bu gelişmeye Premier Lig kulüpleri arasında ilk karşılık veren West Ham United kulübü oldu. Teknik direktör Slaven Bilic, herkes gibi kendisinin de Teryy’nin futbolu bırakması için önünde henüz zaman olduğunu söyledi. Eski Beşiktaşlı sözlerine “Terry’nin bu kararı bizi çok heyecanlandırdı. West Ham olarak biz de ona yaz aylarında imza attırmak isteyen kulüpler arasında olacağız. Onun gibi bir futbolcudan hepimizin öğreneceği çok şey var. Bizimle birlikte olması gücümüzü katlamamızı sağlayacaktır” diyerek devam etti.