Totti’nin oğlu, babasının tahtına oturmaya hazırlanıyor!

Francesco Totti, futbolu bırakmadan önce yerine geçmesini planladığı oğlunu yetiştiriyor. İtalyan efsanenin 11 yaşındaki oğlu Cristian, gençlik turnuvasında Roma için gol attı!

Minik futbolcu, attığı golle babasının futbol yeteneklerinden payına düşeni bir kez daha göstermiş oldu. Daha önce de haberlere konu olan ve babasının maçlarında tribünden destek veren Cristian oynadığı 5 maçta 8 gol atarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Turnuvada oğlunun hiçbir maçını kaçırmamaya çalışan Totti, maçtan sonra kameraların kendisine dönmesini istemediği için oğluna uzaktan destek verdi. Efsane daha sonra cevapladığı sorularda oğlunun başarısının tadını çıkarmasını, kendisinin bunu gölgelemek istemediğini söyledi. Totti’nin eşi Ilary Blasi de onunla aynı fikirde: “Babasından dolayı oğlumun baskı altına alınmasını istemiyorum. Beklentilerin bu kadar büyük olması onun yaşındaki bir çocuk için iyi bir şey değil. Bu takım arkadaşları için de haksızlık. Farklı bir isimle doğmuş olsa, şu an onun hakkında konuşuyor olmazdık.”