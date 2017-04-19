Bayern Münih, 2-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasının rövanşında Real Madrid’e uzatmalar sonunda 4-2 kaybetti. Başta Arjen Robben olmak üzere Bayern cephesi, hakemin kararlarının tartışmalı olduğunu belirtti

Bayern Münih, 90 dakikayı 2-1 önde tamamlamış ve maçı uzatmalara taşımıştı. Arturo Vidal maçın son dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş ve oyundan atılmıştı. Uzatmalarda Cristiano Ronaldo iki, Marco Asensio bir golle Real Madrid’i 4-2’lik galibiyete taşıdı. Cristiano Ronaldo, geçen hafta Allianz Arena’da oynanan karşılaşmada attığı iki golle UEFA’nın kulüplerarasındaki organizasyonlarında 100 gole ulaşmayı başarmıştı. Dün hat-trick yapan Portekizli, Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 gole ulaşan ilk oyuncu da oldu. Ancak Bayern’in gündemi farklıydı. Onlar, hakem Viktor Kassai’nin kararları maça damga vurduğunu düşünüyor.

“Dünyanın her yerindeki insanlar sahada birbiriyle mücadele eden harika oyunculardan kurulu iki takım gördü, izlemesi keyifliydi.” diyordu Arjen Robben. “Maçın ilerleyen kısımlarında oyunu hakemin kararları belirledi. Hakemler hakkında konuşmayı sevmem ancak bir hata yaptığınızda onunla yüzleşmek ve doğru kararlar vermek zorundasınız. Bu maçta durum öyle değildi. Hakemin verdiği bazı kararlar maçın gidişatını etkiledi. Futbol için büyük bir geceydi ancak birinin düdüğü her şeyi belirledi”

“BÖYLE HIRSIZLIKLAR, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OLMAMALI”

Hollandalı yıldızın açıklamaları bunlarla da sınırlı değildi. Viasat muhabirinin “Bayern’in hakkının yendiğini düşünüyor musun?” sorusuna “Evet” diyordu Robben. “Bu konudaki düşüncelerimi biliyorsunuz, birilerinin utanması gerekiyor. Çünkü harika bir maç izliyordunuz.”

Arturo Vidal ve Carlo Ancelotti de Kassai’ye tepkili olanlardı. “Böyle bir hırsızlık, Şampiyonlar Ligi’nde yaşanmamalı.” diyordu Şilili. “2-1 öne geçtiğimizde turu geçebileceğimizden korktular ve sonrasında hakemin şovu başladı” Ancelotti ise olaya farklı bir boyuttan yaklaşıyordu. “Video hakem uygulamasını bu geceye kadar desteklemiyordum” diyordu İtalyan teknik direktör. “Ancak artık bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi yarı finalisti, bu şekilde belirlenemez”