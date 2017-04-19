Bayern Münih, dün oynanan Real Madrid maçında İspanyol polisinin taraftarlarına “yersiz ve ölçüsüz” tutum sergilemesi gerekçesiyle UEFA’ya şikayette bulundu

Bayern Münih, 2-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Real Madrid’e konuk oldu. Ev sahibi ekip, normal süresi 2-1 biten ve uzatmalara giden karşılaşmayı 120 dakika sonunda 4-2 kazandı ve toplamda 6-3’lük skorla tur atlamayı başardı. Ancak maça hakem Viktor Kassai’nin kararları ve İspanyol polisinin Bayern Münih taraftarlarına sergilediği tutum damga vurdu. İspanyol polisi, konuk taraftarların bulunduğu tribünde cop kullanarak müdahalelerde bulunmuştu.

YERSİZ VE ÖLÇÜSÜZ VURGUSU

Bavyera ekibi yaptığı açıklamada mücadelenin devre arasında İspanyol güvenlik güçlerinin kırmızı-beyazlı taraftarlara “Kısmen sert bir şekilde saldırdığını” belirtti. Polisin bu davranışının yersiz olduğu kadar ölçüsüz derecesinde bulan Bayern Münih, UEFA’ya bu konuyla ilgili şikayette bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüp, ayrıca olaylara ilişkin olarak İspanyol polisinden bir açıklama isteyecek.

Dün oynanan karşılaşmada Arturo Vidal kırmızı kart görmüştü. Maç sonunda Carlo Ancelotti, video hakem uygulamasını dün geceye kadar istemediğini ancak artık futbolun içinde kullanılmasından yana olduğunu belirtmişti. Futbolculardan Arturo Vidal, Arjen Robben ve Thomas Müller de hakem Viktor Kassai’nin maçın sonucuna etki ettiğini ifade etmişti.