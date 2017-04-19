Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı bir panelde yarın Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Lyon taraftarlarının olmayacağını açıkladı

Lyon ile Beşiktaş arasında Fransa’da oynanan ve ev sahibinin 2-1 kazandığı ilk maç öncesinde iki takım taraftarları arasında olaylar yaşanmış ve Lyon taraftarları sahaya girmişti. Gecikmeli başlayan maç sonrasında İstanbul’daki rövanşta deplasman yasağının olması konuşuluyordu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün katıldığı bir panelde yarınki mücadelede Lyon taraftarlarının tribünlerde olmayacağını açıkladı.

“Fransa’dan 20 kadar Lyon’lu taraftar gelecek ve onları VIP tribününde ağırlayacağız” diyor Orman. “Lyon taraftarları Vodafone Arena’da olmayacak. 2 bin 100 kişilik deplasman tribünü biletlerini de taraftarlarımıza satacağız.”

Orman, geçen hafta yaşanan olayların unutulduğunun altını çizdi. “Yaşananlar geride kaldı, Lyon’lular bu saatten sonra bizim misafirimiz” diyor. “O maçta yaşananlardan sonra konuşmalar tatsız yerlere gitti. Bize orada da iyi niyet gösterdiler. Biz de onları en iyi şekilde ağırlayacağız.”

AULAS MAÇIN SEYİRCİSİZ OLMASINI İSTEMİŞTİ

Geçen hafta oynanan mücadeleden sonra Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, olaylar nedeniyle İstanbul’daki karşılaşmanın seyircisiz oynanması gerektiğini söylemişti. Maç sonunda basın toplantısına katılan Şenol Güneş’e bu soru sorulmuştu. “Başkan böyle düşünüyorsa yanlış düşünüyor, olay burada oldu İstanbul’da değil” diyordu başarılı teknik direktör. “Çok büyük bir olay olduğunu düşünmüyorum, atılanlardan rahatsız olanlar sahaya girdi. Herkese mal etmemek gerekiyor. Başkan öyle düşünüyorsa yanlış düşünüyor, körüklüyor. Biz yanlıştan dönmek istiyoruz siz yanlışı sürdürüyorsunuz.”