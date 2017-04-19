John Terry: “Chelsea’den ayrılmak hayatımın en zor kararıydı”

22 yıl geçirdiği ve efsanesi olduğu Chelsea’den ayrılma kararı alan John Terry, bunun hayatında yaptığı en zor seçim olduğunu itiraf etti

Chelsea, pazartesi günü kaptanı John Terry’nin bu sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurmuştu. Bugüne kadar 713 kez Chelsea forması giyen İngiliz oyuncu, bu süreçte 578 kez kaptanlık pazubandını takmış ve kulüp rekorunu kırmıştı.

36 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada başta Roman Abramovich, ailesi, menajerleri ve takım arkadaşları olmak üzere Chelsea’de geçirdiği süreçte vakit geçirdiği herkese teşekkür etti. “Geçen günler, benim için çok zor duyguların olduğu bir süreçti” diyor Terry. “Chelsea’de oyuncu olarak son sezonum olacağını açıkladım. Bu, hayatımda verdiğim en zor karardı. Ancak her zaman doğru zamanda doğru şekilde ayrılmayı düşünen biri olmuştum ve o zamanın geldiğini düşünüyorum”

Chelsea’yle birlikte dört Premier Lig, beş FA Cup ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil 14 büyük kupa kazanan Terry “Hala düzenli olarak oynayabilecek durumda olduğumu düşünüyorum” diyor. “Ancak Chelsea’deki zamanımı doldurdum. Artık, yeni maceralara açılma vakti geldi.”

“UMARIM VEFA BORCUMU ÖDEYEBİLİRİM”

36 yaşındaki savunmacı, hâlâ Chelsea’yle birkaç zafer daha kazanabilir. Premeir Lig’in zirvesinde bulunuyorlar ve FA Cup yarı finalinde Tottenham’la karşılaşacaklar. Ancak Terry kupa kazanma konusunda biraz farklı düşünüyor. “Chelsea kaptanlığı, hiç şüphe yok ki hayatımda kazandığım en büyük başarı” diyor tecrübeli futbolcu. “Şu an umduğum tek şey sadakatim ve kulübüme olan bağlılığımda ileri süreçte farklı pozisyonlarda geri dönerek kazandıklarımı geri ödeyebilmek.”