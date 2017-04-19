Dünyanın en büyük derbilerinden biri sayılan Kızılyıldız ve Belgrad takımları dün oynanan maçta ateşin hiçbir zaman sönmeyeceğini bir kez daha kanıtladı!

Kızılyıldızlı taraftarlar ezeli rakiplerine 3-1’lik skorla kaybetmenin acısını stadı ateşe vererek çıkardı. Rajko Mitic Stadı’nda oynanan maçtan önce iki takım taraftarları arasında çıkan çatışma dört polis memurunun yaralanmasına sebep oldu. Stat çevresinde birbirlerine taş ve fişeklerle saldıran taraftarlardan da yaralananlar hastanelere kaldırıldı. Maçın ilk yarısında yanan stat koltuklarını söndürmek için devreye giren itfaiye ekiplerinden dolayı maç bir süre durdu.

Daha önce oynanan derbilerde taraftarların vukuatlarından bıkan emniyet güçleri önlem olarak stat çevresinde yüzlerce polis görevlendirmesine rağmen olaylara engel olamadı. Maçtan önce şehrin birçok noktasında ve aralıksız olarak stat çevresinde çatışmalar yaşandı. Yakılan meşalelerden, fişeklerden ve stat koltuklarından dolayı maç bir duman bulutu altında oynandı.

Sırbistan’da şampiyonun altı hafta kaldı. İki takım bir kez daha şampiyonluk yarışını sürdürmeye devam ediyor. Ezeli rakipleri şu an için birbirinden sadece averaj farkı ayırıyor.