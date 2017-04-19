Manuel Neuer sekiz hafta yok!

Bayern Münih, 2-1’in rövanşında yine aynı skorla uzatmaya götürdüğü Real Madrid karşılaşmasını, ekstra sürenin sonunda 4-2 kaybetti. Bavyera temsilcisi bunun dışında Manuel Neuer’in sakatlığıyla da yıkıldı!

Bayern Münih yaptığı açıklamada Manuel Neuer’in sol ayağında kırık tespit edildiği duyuruldu. Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı golde sakatlanan Alman kalecinin, Münih’e dönmesinin ardından gerekli tedavilere başlanacağı duyurulmuştu. Karl-Heinz Rummenigge, Neuer’in sahalardan sekiz hafta uzak kaldığını açıkladı.

“Neuer, ciddi bir sakatlık geçiriyor” diyor Rummenigge gazetecilere. “Muhtemelen sekiz hafta gibi bir süre oynayamayacak”

Bundesliga’nın bitimine beş hafta kaldı. Lig, 20 Mayıs’ta sonlanacak. Neuer, bu sakatlıkla birlikte sezonu da kapatmış oldu. Bayern Münih, bundan üç hafta sonra en yakın takipçisi RB Leipzig’in konuğu olacak ve önümüzdeki hafta Almanya Kupası yarı finalinde Dortmund’u ağırlayacak. Bavyera ekibinin kalesini bu karşılaşmalarda Sven Ulreich’in koruması bekleniyor.