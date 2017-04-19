Real Madrid ve Bayern Münih, dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında karşılaştı. Real Madrid’in Bayern Münih’i 4-2 yenerek yarı finale çıktığı maçın üzerine konuşulacak çok şey var!

Maçla ilgili karşılaşma henüz sürerken konuşulmaya başlanan şey, Macar hakem Victor Kassai’nin verdiği kararlar oldu. Real Madrid lehine verdiği iki golün ofsayt olduğu belirlendi ve Kassai mücadeleyi 1 dakika 12 saniye kala bitirdi. Ayrıca ilk gol Bayern’in kullandığı penaltıdan geldi ve 84. dakikada 2. sarı kartını gören Arturo Vidal kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90 dakikası Bayern’in 2-1 üstünlüğü ile biten mücadelede uzatmalara gidildi. 104 ve 108’inci dakikalarda takımının ve kendisinin üçüncü golünü atan Cristiano Ronaldo skoru 3-2’ye getirdi. 110’uncu dakikada Asensio’nun attığı golle Real Madrid yarı final biletini alan taraf oldu. Hat-trick yapan Ronaldo Şampiyonlar Ligi’nde 100 gol atan ilk oyuncu olmasını bu şekilde kutlamış oldu.

Ronaldo Bayern’e iki maçta beş gol atmış oldu. Portekizli efsane, maçtan sonra gollerini konuşmak yerine Bayern’in mükemmel mücadele ettiğini söyledi. Kendisiyle ilgili olarak sorulan soruya “Kimseden adımı bir yerlere vermelerini istemiyorum. İyi olmadığım maçlarda ıslıklanmamak benim için yeterli!”

Bu skorla Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde yedi kez üst üste ilk kez yarı finale çıkan takım oldu. Halihazırda Real Madrid, Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kaldıran takım olarak rekoru elinde bulunduruyor (11).

Real Madrid mücadeleye Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema, Ronaldo 11’i ile başladı.

Bayern Münih ise zorlu deplasmanda Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Alaba, Alonso, Vidal, Thiago, Robben, Ribery, Lewandowski 11’i ile mücadele etti.