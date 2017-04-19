Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino, Belçika basınına verdiği röportajda iddialı açıklamalarda bulundu

Şu anda Premier Lig’de Chelsea’nin hemen arkasında şampiyonluk mücadelesine devam eden Tottenham lideri takım için saha dışında da önemli işler yaptıklarını söyledi. Pochettino’ya göre kulüp daha işin başında!

Arjantinli teknik direktörün yaptığı açıklamalar şöyle:

“Tottenham, önümüzdeki yıllarda ligi domine edecek bir ekip kurmaya kararlı. Önümüzde uzun bir yol var ve biz henüz hazırlık aşamasındayız. Bu sebeple ben de daha uzun yıllar Londra’da olacağım. Hedefimiz sadece Premier Lig şampiyonlukları değil.”

“Kulüp ve ekip tamamen yenileniyor. Bir buçuk yılda, İngiltere ve tüm Avrupa için bir model olacak yeni bir stadyuma geçeceğiz. Ekibimiz genç ve bir devinim içerisinde. Hedefimize ulaşmak için daha büyük değişiklikler yapacağız.”

“Yeni stadımızın inşası bütçemizi zorladığı için projemizin maddi kaynakları şu an için sınırlı. Planlanan şekilde yeni stadımıza geçtiğimizde elimiz güçlenmiş olacak. Sadece maddi olarak değil, zaman kullanımı olarak da kulüp, takımın başarısı için tüm imkanlarını seferber edecek. O zamana kadar elimizdekilerle beklenenden fazlasını yapmaya çalışacağız.”