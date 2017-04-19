Vincenzo Montella ve yöneticiler, yeni rotalarını belirledi

Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kulübün yeni yöneticileri Marco Fassone ile Massimiliano Mirabelli, dün üç saatlik bir görüşme yaptı. Kulübün yeni politikaları, bu toplantıyla şekilleneceğe benziyor

Milan, geçen hafta 740 milyon avro karşılığında Çinli bir konsorsiyuma satılmış, kulübün yeni CEO’su Marco Fassone olmuştu. Daha önce Inter, Juventus ve Napoli’de de görev yapan Fassone, Juventus’un yeni stadına geçiş döneminde sağladığı önemli katkılarla tanınıyordu. Kulübün yeni CEO’su, yaptığı ilk açıklamalarda kulübün kendine ait bir stadı olması için girişimlerde bulunacaklarını açıklarken transfer politikalarının da değişeceğini söylüyordu.

La Gazzetta dello Sport, dün teknik direktör Vincenzo Montella ile yöneticiler Fassone ve Mirabelli’nin görüşme yaptıklarını haberleştirdi. Milan, bu yazki transfer döneminde yüksek profilli oyunculara yönelecek. Hedeflerinde Pierre-Emerick Aubameyang ve Alvaro Morata bulunan kırmızı-siyahlılar, kiralık olarak kadroda bulunan Gerard Deulofeu ve Mario Pasalic’in de bonservislerini almak istiyor.

Corriere dello Sport’un aktardığına göre Carlos Bacca, Montella tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Geçen yaz başta West Ham United olmak üzere birçok kulüp tarafından istenen Kolombiyalı golcü, attığı 13 golle İtalyan çalıştırıcının gözüne girmeyi başaramadı.