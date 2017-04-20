Barcelona bu kez dönemedi!

3-0 biten Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasının rövanşında Barcelona ve Juventus 0-0 berabere kaldı, İtalyanlar bir üst tura atladı

Torino’daki maçı siyah-beyazlılar, Paulo Dybala’nın iki, Giorgio Chiellini’nin bir golüyle net skorla kazanmıştı. Bir önceki turda Paris Saint-Germain’i 4-0’lık ilk maçtan sonra 6-1 mağlup ederek tur atlayan Barcelona için Camp Nou’daki 4 farklı galibiyet çok zor görünmüyordu. Luis Enrique yaptığı açıklamada dört gol atabileceklerine dikkat çekmişti; Neymar “Yapabileceğimize inanmak zorundayız” demişti. Ancak papaz bu kez pilav yemedi.

“YARI FİNALİ ONLAR HAK ETTİ”

Maçın balama düdüğünden son dakikaya kadar topa ve oyuna hakim olan Barcelona, bir türlü gol atamayınca maç 0-0 sona erdi ve Juventus yarı finale çıkmayı başardı. Karşılaşma sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Neymar’ı, eski takım arkadaşı ve vatandaşı Daniel Alves teselli etti. Gerard Pique, bir üst turu Juventus’un hak ettiğini itiraf etti. “Onlar harika bir takım ve iki maçın sonuna bakıldığında bizden daha iyi olduklarını söylemem gerekiyor” diyordu İspanyol savunmacı. “Birkaç fırsat bulduk ancak sonuç alamadık. Yarı finale çıkmayı onlar hak etti. Juventus için bundan sonrasında en iyisini diliyorum çünkü onlar Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilir.”

Juventus’ta 64’üncü dakikada sarı kart gören Sami Khedira, yarı final ilk karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Alman oyuncu, grup etabındaki Sevilla maçında ve geçen haftaki karşılaşmada da sarı kart görmüştü.