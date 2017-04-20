Twitter, Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico için emojiler üretti

Real Madrid, Barcelona’yı bu hafta sonu pazar günü 21:45’te ağırlayacak. Dünyanın merakla beklediği derbi, sadece spor camiasında değil; Twitter’da da yankı buldu.

Twitter, El Clasico’ya özel olarak dokuz adet özel emoji üretti. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Karim Benzema ve son günlerin sık sık kapışan iki ismi Gerard Pique’yle Sergio Ramos özel emojilere sahip olan futbolcular. Yıldızların soyadlarının başına # koyarak Tweet’lemeniz, emojinin görünmesi için yeterli.

Futbolcuların dışında #ElClasico emojisinde yarısında Real Madrid yarısında Barcelona renklerinin taşındığı bir forma bulunuyor. Real Madrid logosu için #HalaMadrid, Barcelona logosu için #ForcaBarca yazmanız yeterli.

REAL KAZANIRSA PUAN FARKI 6’YA ÇIKACAK

Real Madrid, kazanması halinde Barcelona ile olan puan farkını 6’ya çıkaracak. Üstelik Barcelona’nın bir maç fazlasını bulunuyor. Başkent ekibi, hafta içi Bayern Münih’i uzatmalara giden karşılaşma sonunda 4-2 mağlup etmeyi başarmış; Cristiano Ronaldo yaptığı hat-trickle Şampiyonlar Ligi’nde 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmuştu.

Barcelona ise dün oynanan karşılaşmada Juventus’a 3-0’ın rövanşında diş geçirememiş ve karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona ermişti. Katalunya temsilcisi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’nden elendi.