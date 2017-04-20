“Takımı kümede tutamazsam paranızı istemiyorum!”

Championship’te bulunan Birmingham Cit’nin teknik direktörü Harry Redknapp, Türkiye’deki bir teknik direktörden duysak şaşırmayacağımız bir açıklama yaptı

Takımın kümede kalıp kalmayacağıyla ilgili BBC’de kendisine sorulan soruyu “Karım benim delirdiğimi düşünüyor!” diye cevaplamaya başlayan 70 yaşındaki hoca, sözlerine şöyle devam etti: “Bu işte önceliğim para değil. Daha önce de bu tür durumlarla karşılaştım, kolay değil ancak bunun için hazırım. Kendime ve takımıma güveniyorum. Bu yılı atlatmayı başardığımızda önümüzdeki yıl play-off’lara kalabilecek potansiyele sahibiz. Ne yaptığınızı biliyorsanız büyük transferler yapıp, çılgın paralar harcamanıza gerek yok.”

Daha önce Premier Lig’de uzun süreli tecrübeler edinen teknik direktörün önünde sadece üç maç bulunuyor. Birmingham bu maçlarını Aston Villa, Huddersfield Town ve Bristol City’le oynayacak. 47 puana sahip takımı 24 takımlı ligin 20’inci sırasında bulunuyor.