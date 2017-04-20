Liverpool’un Alman Menajeri Jürgen Klopp, sezonu Torino’da kiralık geçiren ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Joe Hart’la ilgilenmediklerini açıkladı

Pep Guardiola tarafından kadroda düşünülmeyen ve bu yaz başında Torino’ya kiralanan Joe Hart, sezon sonunda Manchester City’den ayrılacağını ve istenildiği yerde oynayamayı tercih edeceğini açıklamıştı. İngiliz file bekçisi için birçok İngiliz kulübünün adı geçerken o takımlardan biri olan Liverpool’un menajeri Jürgen Klopp, Hart’la ilgilenmediklerini duyurdu.

“ELİMİZDE İKİ HARİKA KALECİ VAR”

Loris Karius bu sezon Mainz’dan transfer edilmiş ve Premier Lig’de forma giydiği 10 maç sonunda formayı Simon Mignolet’ye kaptırmıştı. Klopp’a, kaleci transfer edip etmeyecekleri soruldu. “Kalecilerle ilgili soru soruyorsunuz ancak isim vermiyorsunuz.” diyordu Alman menajer. “Mesele Joe Hart’la mı ilgili? O fantastik bir kaleci, İngiltere Milli Takımı’nın da kalesini korkuyor. Kalitesi oldukça üst düzey. Ancak bizim kalecilerimiz de üst düzeydeki file bekçileri. Bu dönemde kaleci transfer etmek istemiyorum, ileri dönemde de. Sadece Joe ile ilgili değil, elimizde zaten iki harika kaleci var”

Klopp, sadece Karius ve Mignolet’den de bahsetmiyordu. “Danny Ward, hâlâ bizim oyuncumuz ve Huddersfield’da harika bir sezon geçiriyor.” diyordu Alman menajer. “Gençlerden Caoimhin Kelleher ve Kamil Grabara’dan biri de forma için kendini gösterebilir ve bu durum çok güzel. İnsanların soru sormak istemesini anlıyorum ancak birkaç insanın istediği şeyleri cevaplayamam. Biz bunları her zaman düşünüyoruz”