İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yapılan oylamayla belirlenen yılın en iyi 11’i açıklandı

Yılın en iyi 11’inde ligin zirvesinde bulunan Chelsea ve Tottenham’dan 4, Manchester United, Liverpool ve Everton’dan birer oyuncu yer aldı.

Arsenal’de bu sezon forma giydiği 26 lig maçında 7 gol 7 asistlik performansla oynayan Mesut Özil ise ilk 11’de kendine yer bulamadı.

Premier Lig’de yılın en iyi 11’i şöyle:

Kaleci: David de Gea (Manchester United)

Savunma: Kyle Walker (Tottenham) – David Luiz (Chelsea) – Gary Cahill (Chelsea) – Danny Rose (Tottenham)

Orta saha: Dele Alli (Tottenham) – N’Golo Kante (Chelsea) – Eden Hazard (Chelsea) – Sadio Mane (Liverpool)

Forvet: Harry Kane (Tottenham) – Romelu Lukaku (Everton)

David de Gea, bu sezon 30 maçta forma giydi ve kalesini 12 karşılaşmada gole kapamayı başardı. Kyle Walker, 29 lig maçında yüzde 79’luk pas isabet oranıyla oynadı ve altı golün hazırlayıcısı oldu. Chelsea, David Luiz’in forma giyiği 28 maçın 12’sinde kalesini gole kapadı; Brezilyalı bu maçlarda yüzde 83’e yakın pas isabet oranı tutturdu. Gary Cahill’in oynadığı maçların mavi-beyazlılar 13’ünde gol yememeyi başardı. İngiliz savunmacı, yüzde 88 pas isabet oranıyla oynadı. Danny Rose, sadece 18 lig maçında forma giyebilirken bu mücadelelerde 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.

ORTA SAHA ALLI, KANTE, HAZARD VE MANE

Sezonun yıldızlarından Dele Alli, 31 maçta tam 16 gol atmayı başardı. Genç yıldız gollerinin yanı sıra 7 de asist yapmıştı. Geçen sezonki kötü performansının ardından bu sezon harika oynayan Eden Hazard, takımına 30 lig maçında 14 gol 5 asistlik katkı sundu. Leicester City’nin geçen sezon kazandığı mucizevi şampiyonlukta önemli rolü bulunan N’Golo Kante, 31 maçta %89’luk pas isabet oranıyla oynadı. Yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Sadio Mane, Liverpool formasını giydiği 27 lig maçında attığı 13 golün yanında 6 da asist yaptı. Senegalli yıldız, sezonun kalanında sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.

Son iki sezonda ligde toplamda 46 gol atan Harry Kane, gollerine bu yıl da devam etti. 24 maçta forma şansı bulabilen 23 yaşındaki santrfor, rakip ağları 20 kez havalandırırken 5 golün de hazırlayıcısı oldu. 11’in son ismiyse Everton’ı yukarılara taşıyan Romelu Lukaku. 23 yaşındaki yıldız, forma giydiği 32 maçta 24 gol atarken 6 da asist yaptı.