Hajduk Split altyapısından yetişen Milanlı yıldız futbolcu Ivan Perisic için Arsenal ve Chelsea’nin transfer görüşmelerine Manchester United’da eklendi

28 yaşındaki futbolcunun Milan’dan sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının üzerine Premier Lig kulüpleri tekliflerini iletmeye başladı. Euro 2016’daki performansı ve saçlarına verdiği kırmızı renkli dama şekliyle akıllarda kalan Hırvat futbolcu piyasasını düşürmüş değil. Çıktığı her maçın 90 dakikasında hırsından hiçbir şey kaybetmiyor ve çevikliğiyle öne çıkıyor.

Kişisel kariyer planında sıranın Premier Lig’e geldiğini düşünen futbolcu için Jose Mourinho olumlu rapor verdi. Arsenal ise futbolcuyu Alexis Sanchez’e alternatif olarak düşünüyor. Perisic, 2015’te Inter’le 2020 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.