Sezon sonunda Everton’dan ayrılarak yüksek bedelli bir transfer yapması beklenen Romelu Lukaku, enerjisini sadece gelişimi için harcıyor

Başka birçok takımla birlikte Manchester United ve Chelsea’nin transfer gündeminde bulunan 23 yaşındaki futbolcu, bu iki kulübün televizyon kanallarını izleyebilmek için yayıncı kuruluşa abone olduğunu söyledi. Kanallardan antrenmanları izlediğini ve takımların çalışmalarını kaçırmamaya çalıştığını söyleyen Lukaku’ya göre kendini geliştirmenin bir yolu da bu.

“Düşünebileceğiniz her şeye abone oldum: Chelsea TV, Manchester United TV, Real Madrid TV… Dünyanın en büyük takımlarında oynayan, yine bunun gibi dünyanın en büyük futbolcularının nasıl yaşadıklarını öğrenmek istiyorum. Kendimi asla yeterli göremem. Uyandığım andan yeniden uyuyacağım zamana kadar, her gün yeni bir şeyler öğrenmek zorundayım.”

Bu sezon Premier Lig’de 24 gol atan Belçikalı futbolcunun yaptığı bu açıklamayı bazı Everton taraftarları yanlış anlasa da birçoğunun umurunda değil. Zira Lukaku, Ronald Koeman’la yaptığı görüşmede Everton’la yeni bir sözleşme yapmayacağını, bu kararı kariyeri ve Şampiyonlar Ligi’nde oynama hedefi için aldığını açıkça söylemişti.