Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Barcelona’yı iki maç sonunda 3-0’lık skorla eleyen Juventus’un teknik direktörü Massimiliano Allegri, “Maç sabaha kadar oynansa gol yemezdik” dedi

Barcelona, son 16 turunda ilk maçta 4-0 kaybettiği Paris Saint-Germain’i, Camp Nou’da aldığı 6-1’lik galibiyetle elemiş ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilke imza atmıştı. Juventus, Torino’da 3-0 kazanmış ve İspanya’ya bunun avantajıyla gelmişti. Massimiliano Allegri, rövanş öncesi oldukça temkinliydi. “Yolun henüz yarısındayız, sezonun bitimine 45 günlük bir süre var” diyordu İtalyan çalıştırıcı. “Herhangi bir şey kazanmış değiliz, ayaklarımız yere sağlam basmalı”

“SABAHA KADAR OYNASAK GOL YEMEZDİK GİBİ HİSSETTİM”

Allegri’nin dün hissettikleriyse biraz daha farklıydı. İtalyan çalıştırıcı, “Barcelona iki maçta gol atamadı” diyordu Mediaset Premium’a. “Oyuncularımın bundan daha iyisini yapabileceklerini anlamaları gerekiyor. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Bugün coşkulu hissedebiliriz ancak yarın Serie A’ya odaklanmamız lazım. Ancak Andrea Barzagli’nin oyuna girdiği anda sabaha kadar oynasak gol yemeyiz gibi hissettim.”

Juventus, sekiz puanlık farkla Serie A’nın zirvesinde yer alıyor ve İtalya Kupası’nda finale çıkmış durumdalar. “Bu gece defansif açıdan iyiydik, hücum anlamında biraz çuvalladık.” diyordu İtalyan çalıştırıcı. “Biraz baskı altındaydık. Barcelona evinde farklı oynayan bir takım. Onlar hücuma geçtiklerinde sakin ve kesin hareket etmeliydik. Camp Nou’da bu kolay değildir. Topu çok çabuk dolaştırıyorlar ve sadece harika bir Juventus tur atlayabilirdi. Cardiff yolunda belirleyici bir sınavı atlattık”